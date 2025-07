FIA odmítá, že by zavedla BoP. Pravidla ale pomohou výrobci, který bude ztrácet

Vývoj současných pohonných jednotek byl zmrazen před třemi lety. Obecně se ví, že Alpine na ostatní ztrácí 20 až 30 koní. Před dvěma lety se vedla diskuse o tom, že by Alpine dostal možnost ztrátu dohnat. V pravidlech to definováno není, ale dohoda týmů z roku 2021 to umožňuje. Komise F1 o tom diskutovala, ale Alpine nakonec svůj návrh stáhl – i se zdůvodněním, že se soustředí na vývoj pohonné jednotky pro rok 2026. Projekt ale nakonec Francouzi zrušili a budou používat pohonné jednotky od Mercedesu.

Je reálné, že některý výrobce bude mít příští rok náskok – nebo obráceně, že někteří budou ztrácet. Máme zde nováčky – Audi a Red Bull s Fordem. Nejsou to úplně nezkušení zelenáči, ale chybí jim zkušenost s hybridy ve F1.

V příloze C technických pravidel najdeme postup pro případ, že by někdo ztrácel:

„Jakýkoli výrobce pohonné jednotky (PJ), jehož výkon spalovacího motoru (ICE) je o více než 3 % nižší než nejvyšší zaznamenaný výkon ICE mezi všemi výrobci PJ, obdrží dodatečné možnosti vývoje a vylepšení (ADUO) týden po pátém závodě sezóny. Žádné další ADUO nebude během sezóny uděleno.

„Výrobci PJ, kterým bylo uděleno ADUO, mohou provádět další vylepšení (jak je popsáno v článku 3.2 této přílohy) a rozšířit využití svých testovacích stolic pro PJ (jak je popsáno v článku F5).

FIA si vyhrazuje právo:

a. Zrušit udělené ADUO kdykoli po pátém závodě sezóny až do konce šampionátu, pokud se ukáže, že výkon výrobce PJ po prvních pěti závodech neodpovídá výkonu naměřenému během těchto prvních pěti závodů.

b. Přijmout opatření dle svého uvážení, pokud by výsledná vylepšení provedená výrobcem PJ podle článku 3.2 této přílohy poskytla tomuto výrobci neférovou výhodu oproti ostatním výrobcům, kteří žádné ADUO nezískali. Taková opatření budou konzultována v dobré víře se všemi výrobci PJ.

Balance of Performance nebude

FIA ale odmítá, že by někdy zaváděla BoP (Balance of Performance). V obecné rovině jde o umělé vyrovnání výkonů vozů. Může jít o balast (závaží) nebo jakékoliv úpravy parametrů – třeba úprava povoleného množství využitelné energie apod.

Dnes asi nejslavnější sérií, kde se BoP využívají, jsou vytrvalostní závody WEC. A je to dost kontroverzní krok.

„Naprosto a důrazně odmítáme jakékoli komentáře, že by tam mohlo být nějaké BoP nebo něco podobného,“ řekl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis pro web The Race.

„To se rozhodně nestane. BoP, které se používá v jiných kategoriích – a neříkám to hanlivě – se ve skutečnosti snaží vyrovnat výkony aut a uměle některá auta zrychlit oproti tomu, jak by přirozeně byla rychlá, nebo ve srovnání s ostatními vozy.“

„V některých kategoriích je to nezbytné, protože auta vycházejí z GT vozů nebo podobných, a mohou být přirozeně rychlejší nebo pomalejší kvůli podmínkám souvisejícím s jejich silničním využitím nebo čímkoli jiným.“

„Vypadalo by hloupě, kdybyste už před závodem věděli, že tři auta určitého výrobce budou vždy o tři sekundy na kolo rychlejší – jen kvůli jejich konstrukci silničního vozu – a tím by to celé skončilo.“

„Takže BoP má své opodstatnění v určitých kategoriích nebo závodech, jako je Le Mans. To ale není případ Formule 1.“

BoP má F1 v továrně

S trochou nadsázky ale F1 systém BoP už využívá. Netýká se vozu ale samotného vývoje. Horší týmy jsou zvýhodněny a mohou více využívat aerodynamický tunel a CFD simulace. Parametry se mění dvakrát ročně podle aktuálního pořadí v Poháru konstruktérů.

Naposledy k tomu nedošlo na konci června, jak se někdy uvádí, ale na konci třetího vývojového cyklu 22. června – tedy před Velkou cenou Rakouska.

Jasným vítězem je Alpine, který byl vloni šestý a před Rakouskem byl (a stále je) poslední, takže si výrazně polepší.

Kuriózní je pak situace u Ferrari. Po Španělsku bylo druhé, pak se po Kanadě propadlo na třetí místo a po Rakousku bylo zase druhé. Na tomto výkyvu Ferrari samozřejmě vydělalo, protože v rozhodný den bylo třetí.