FIA: O zrušení minimální hmotnosti vozů F1 od sezony 2026 neuvažujeme. Nový limit by měl být stabilní

Minimální hmotnost vozů F1 je v posledních letech v rámci královny motorsportu poměrně hojně diskutovaným tématem.

Zatímco jezdci si často stěžují na to, že kvůli rostoucí hmotnosti jsou vozy F1 těžko ovladatelné v pomalých zatáčkách, týmy často tlačily na FIA, aby se minimální váha naopak zvýšila. Řada týmů totiž měla po změně pravidel před sezonou 2022 problém s tím, aby se hmotnostnímu limitu vůbec přiblížila. I proto byl minimální limit těsně před předloňským ročníkem posunut o tři kilogramy na současných 798 kilogramů.

Šéf Mezinárodní automobilové federace pro monoposty Nikolas Tombazis nyní promluvil o tom, jak se k minimální hmotnosti vozů F1 chystá FIA postavit od roku 2026, kdy začnou platit nová pravidla.

„Je jasné, že pro týmy bude stále výzvou dosáhnout limitu. Nebudou to mít jednoduché,“ uvedl Tombazis , kterého cituje Autosport, s tím, že FIA chce následně nastavený limit držet dlouhodobě.

„Nebudeme opět nafukovat směrem nahoru. Týmy se zkrátka budou muset více snažit o snížení hmotnosti,“ nechal se slyšet řecký inženýr.

V souvislosti s novými pravidly se rovněž objevily úvahy, že by dolní limit pro hmotnost monopostů F1 mohl úplně zmizet. Touto cestou se ale FIA údajně jít nechystá.

„Několikrát se diskutovalo o tom, zda váhový limit potřebujeme. Domníváme se však, že kdybychom se ho úplně zbavili, znamenalo by to nekonečný boj o snižování hmotnosti. To by mohlo mít některé nepředvídatelné důsledky,“ vysvětlil činovník FIA.

„Nebudeme nicméně podléhat neustálému handrkování o pár kilo, kdy týmy říkají: 'Přidali jste elektriku, přidejme dvě kila', nebo že pneumatiky jsou o něco těžší, takže se musí přidat pár kilo a podobně...Týmy budou tak muset pracovat v rámci stanoveného limitu. Myslím, že i v roce 2026 by se mohly objevit týmy, jejichž vozy by mohly mít nadváhu,“ dodal Tombazis.