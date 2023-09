FIA nevzdává vývoj krytů do deště. Chystá otestovat agresivnější řešení

Jízda v dešťových podmínkách, a s ním spojená špatná viditelnost, je tématem, kterým se FIA zabývá již delší dobu. Snahu Mezinárodní automobilové federace umocnily události, které se odehrály v posledních letech.

Zmínit můžeme nejen zkrácenou GP Belgie 2021, která se i kvůli viditelnosti odjela celá za safety carem, ale i nedávný tragický incident ze seriálu FRECA, při němž přišel o život mladý jezdec Dilano van ’t Hoff. Také v tomto případě byla špatná viditelnost označována jako jeden z hlavních faktorů, které vedly k neštěstí.

FIA v létě během testů v Silverstone vyzkoušela řešení, u kterého předpokládá, že by mohlo situaci se špatnou viditelností zlepšit.

S pomocí týmů Mercedes a McLaren nechala na vůz F1 nasadit speciální kryty kol s cílem omezit sprej, který za sebou monoposty zanechávají. Test v Silverstone však úspěšný nebyl.

„Byl to možná dost optimistický experiment,“ přiznal šéf FIA pro monoposty Tombazis, kterého cituje Autosport.

"Kryty pokrývaly příliš malou část kola. Byl jsem dost skeptický a očekával jsem, že uvidíme nevalné výsledky. Při dalších testech, které provedeme, budeme zkoušet kompletní pokrytí kola a půjdeme ještě dál, než by bylo potřeba, abychom pochopili, kde je práh, při kterém se sprej tvoří. Pak se rozhodneme, jakou cestou se vydáme," vysvětlil řecký inženýr s tím, že se vodní sprej za vozy F1 vytváří na základě několika faktorů.

Část vody totiž rozprašují samotná kola, část spreje generuje difuzor.

„Domníváme se, že sprej vycházející z kol odpovídá přibližně 40 % celkového množství. Pokud by se nám podařilo tento jev omezit, je jasné, že by jezdci i nadále neměli úplnou viditelnost, ale došlo by k výraznému zlepšení,“ je přesvědčen Tombazis.

Další výzvou, kterou nasazení krytů kol přináší, je ovlivnění aerodynamiky. Tombazis nicméně argumentuje tím, že by všechny týmy přišly o stejnou část přítlaku.

„U některých konfigurací, které jsme zkoušeli, byla ztráta přítlaku téměř nulová, zatímco u nejextrémnějších řešení, která jsme testovali v tunelu, jsme zaznamenali ztrátu až 80 bodů, což může mít hodnotu dvou až tří sekund v čase na kolo,“ přiblížil činovník FIA s tím, že ho ztráta výkonu v tomto ohledu příliš netrápí.