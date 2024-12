FIA neplánuje zpřísnit zátěžové testy předních křídel

Red Bull a Ferrari se letos dotazovaly na přední křídla Mercedesu a McLarenu. Trnem v oku byla jejich flexibilita, která byla patrná na televizních záběrech.

Ve Spa namontovala FIA na přední křídla „terčíky“, které známe ze zadních křídel a kamery. Nešlo o to odhalit, zda někdo porušuje pravidla. Kamerové záznamy by nebylo ani možné použít jako důkaz. FIA chtěla spíše zjistit, jaká je situace s ohebností předních křídel, a zda a jak změnit zátěžové testy.

Ohebnost předních křídel se testuje pomoci závaží. Křídlo se nesmí ohnout více, než dovolují pravidla. Podle šéfa FIA pro monoposty je ale problém už jen s tím, že jsou jednotlivá křídla při jízdě po trati zatěžována různě.

„S tím, co jsme viděli, jsme celkem spokojeni,“ vysvětlil Tombazis pro Motorsport.com. „Jedním dechem dodávám, že to není otázka toho, zda jsme vždy spokojeni, nebo ne. Je to také otázka toho, zda máte pocit, že dokážete udělat smysluplný test.“

„Jedním z problémů u předního křídla je, že ve srovnání s jinými částmi vozu je zatížení předního křídla v daném místě mnohem různorodější v závislosti na konkrétním voze apod. Většina zátěžových testů je o určitém směru, určité poloze umístěných závaží, kdy určitá velikost zatížení nesmí způsobit předepsanou deformaci.“

„Nejúspěšnější testy co nejvíce napodobují to, co se děje v reálném světě a například u zadního křídla jsou poměrně úspěšné. V případě předních křídel je to však kvůli rozdílům v křídlech dost obtížné.“

„V létě a na začátku podzimu kolem toho bylo samozřejmě hodně povyku. Minimálně od roku 2022 dáváme týmům jasně najevo, že neplánujeme zavádět žádné další testy předního křídla. A toho se držíme.“