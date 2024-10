FIA není nakloněna navýšení počtu závodů. Nechce to prý ale ani F1

„Myslím, že 24 je správný počet,“ řekl Muhammad bin Sulajim v podcastu F1 Beyond the Grid. „Řekl bych, že je to číslo, na které bychom se měli zaměřit, abychom byli dlouhodobě stabilní.“

Podle Bin Sulajim je v současné době pro FIA s 24 závody ročně „všechno“ na hraně.

„Překročíte hranici, kdy budete potřebovat dva týmy. Nemůžeme jich mít více,“ odpověděl prezident FIA pro Autosport na otázku, zda by přidání jednoho závodu navíc již představovalo problém.

„Dokážou to jezdci zvládnout? To chci prostě vědět. Buďme v tom rozumní a logičtí. Zvládnou to jezdci fyzicky i psychicky? To je otázka, kterou položím jezdcům. A co týmy?“

„Co se týče FIA, s tímto jedním týmem to nejde. Museli bychom mít rotaci dvou týmů, pokud jde o personál na místě.“

Na druhou stranu je prý vedení F1 v tomto „rozumné“. „Nikdy nepřišli a neřekli, že potřebujeme více závodů. V žádném případě. Jde jim o kvalitu, a proto s nimi máme tak dobré vztahy.“

„Chci říct, že jim nebudu bránit v tom, aby jich měli 25, protože je to jejich právo, OK? Nakonec je to na nich.“

„Ale jsou to oni, kdo v tuto chvíli nechtějí přidávat další závody. Protože vědí, že se to pak stává otázkou únavy. Mají své vlastní důvody.“