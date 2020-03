FIA neměla vydávat tiskovou zprávu, že se dohodla s Ferrari, říká Ecclestone

Deset minut před koncem testů vydala FIA tiskovou zprávu, podle které se dohodla s Ferrari ohledně závěrů vyšetřování loňské pohonné jednotky.

„Myslím, že to, co FIA udělala a neměla udělat, bylo, že vydala tiskovou zprávou, v níž uvedla, že dosáhla dohody s Ferrari,“ řekl Ecclestone pro Autocar.

„Co to znamená? Dohoda na čem? Pokud to bylo v rámci pravidel, ale nemyslí si, že by to mělo být povoleno, měli by to zakázat do budoucna.“

„Jinak nechápu, jaké dohody můžete dosáhnout. Můžete mít dohodu, která říká: ‚Dobře, rozhodně jste na 100 % podváděli a není toho moc, co s tím můžeme nyní udělat, protože se to stalo, ale dáme vám za to pokutu.‘“

Ať už Ferrari udělalo s pohonnou jednotkou minulý rok cokoliv, bylo to podle Ecclesta „skvělé, protože to fungovalo.“

Ecclestone byl v čele formule 1 v době, kdy se odehrála slavná Spygate s McLarenem. Ecclestone hájí rozhodnutí udělit McLarenu obří pokutu 100 milionů dolarů. „Jaká byla alternativa? Tehdejší prezident FIA Max (Mosley, pozn. redakce) je chtěl vyloučit ze šampionátu. Řekl jsem mu: Vyhodíš je na dva roky. Budou pryč dva a více let, což opravdu není cesta. Proč je nepotrestat a nevzít jim peníze, které tím vydělali kvůli tomu, co se stalo. Nakonec to bylo to, co jsme udělali.“

