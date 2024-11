FIA nedodržuje sliby, zlobí se šéf GPDA Russell

Šéf Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) George Russell si postěžoval na to, že FIA nereaguje na výzvy závodníků.

Již dva týdny uplynuly od chvíle, kdy Asociace jezdců Grand Prix prostřednictvím otevřeného dopisu vyzvala FIA k tomu, aby s piloty F1 nejednala jako s malými dětmi.

Jezdci ve svém prohlášení reagovali primárně na to, že FIA v poslední době potrestala Maxe Verstappena a Charlese Leclerca za to, že na oficiální tiskové konferenci použili vulgární výraz (konkrétně anglické slovo začínající na „F“).

Připomeňme, že Verstappen od FIA obdržel trest v podobě veřejně prospěšné činnosti, zatímco Leclerc pokutu 10 tisíc euro (z toho polovinu podmíněně).

„Stejně jako v každém sportu se závodníci musí řídit rozhodnutím rozhodčího, ať se jim to líbí nebo ne, ať s ním souhlasí nebo ne. Tak to ve sportu chodí. Jezdci (naši členové) nejsou jiní a plně to chápou,“ uvedla mj. GPDA ve svém prohlášení.

FIA však dosud na výzvu GPDA nijak neodpověděla, s čímž není její šéf George Russell vůbec spokojen.

„Nejsem si příliš jistý, že jsme vyslyšeni a že jsou realizovány změny, které požadujeme. Existuje řada jezdců, kteří se cítí celou situací otráveni,“ uvedl před blížícím se závodem v Las Vegas Russell, kterého cituje Autosport.

Podle pilota Mercedesu šéf FIA Muhammad bin Sulajim s jezdci příliš nespolupracuje.

„Zdá se, že dodržet sliby je trochu náročnější... Možná FIA nebo prezident neuznali, jak vážně to všichni myslíme. V průběhu letošního i loňského roku jsme mluvili o řadě témat. Všichni jezdci to cítíme dost podobně, víme, co chceme od sportu a jakým směrem se ubírá, a cítíme, že chceme malý obrat v řadě témat a chceme na tom spolupracovat s FIA. Máme ale pocit, že se ze strany prezidenta vůbec nic neděje,“ popsal dále Russell.

Součástí otevřeného dopisu jezdců byla také výzva, aby FIA vysvětlila, jak pracuje s finančními prostředky, které vybere na pokutách.

Russell má v tomto kontextu za to, že Bin Sulajim nedodržuje svůj slib, kterým byla proklamovaná transparentnost při jeho nástupu do funkce v roce 2021.

„Když byly prezidentské volby, slyšeli jsme, že jde všem o transparentnost. Chceme zkrátka jen to, co bylo od počátku slibováno,“ dodal Russell.