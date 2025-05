FIA měla zpřísnit testy flexibility předních křídel už od prvního závodu, zlobí se Jos Verstappen

Jedním z témat, která se v F1 často opakují, je otázka flexibility přítlačných křídel.

Přestože je v současné době aktivní aerodynamika v F1 zakázána, jednotlivé týmy se snaží využívat výkladu pravidel na maximum, což občas zvedne obočí konkurenci.

Momentálně se v F1 řeší flexibilita předních přítlačných křídel u McLarenu, který si nyní užívá pozici výkonnostního i tabulkového lídra.

FIA se v souvislosti s tím rozhodla, že od červnové Velké ceny Španělska, osmého závodu sezony, zpřísní zátěžové testy předních přítlačných křídel, které by měly zamezit možnému porušování pravidel.

Jos Verstappen, jehož syn Max v barvách Red Bullu letos usiluje o pátý titul v řadě, však míní, že FIA měla ke zpřísnění testů přistoupit už na začátku sezony – jako tomu bylo v případě zkoušek předních křídel.

„Uvidíme, co se stane (až se změní zátěžové testy, pozn. red.),“ uvedl Jos Verstappen, jehož slova cituje nizozemský server RaceXpress, kterému se nelíbí načasování změny ze strany FIA.

„Dělejme tohle na začátku sezony, aby to bylo stejné pro všechny... Proč se to řeší až po tolika závodech, když už zákaz (flexibility křídel) platí. Až do té doby z toho budou těžit. Myslím, že je to hloupé,“ dodal bývalý pilot F1.