FIA mazala, mávala vlajkou a penalizovala. Jezdci měli i v závodě problém s traťovými limity

Red Bull Ring má jen 10 zatáček. V některých z nich však měli jezdci problémy s traťovými limity. Pravidla jsou v tomto případě jednoduchá. Noví ředitelé závodu Niels Wittich a Eduardo Freitas k tomu přistupují tak, že trať definuje bílá čára.

Pokud jezdec všemi čtyřmi koly opustí trať, je mu čas smazán. Viděli jsme to v kvalifikaci, kde na to nepochybně nejvíce doplatil Sergio Pérez. Tomu dodatečně smazali čas z Q2 a také všechny časy z Q3, protože k prohřešku došlo už v Q2.

V závodě má jezdec dva žolíky. Při třetím překročení traťových limitů následuje černo-bílá vlajka a každé další už řeší sportovní komisaři, kteří udělili penalizaci 5 sekund.

Penalizaci dostali Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris a Čou Kuan-jü. Celkem bylo v závodě smazáno 43 časů – respektive se řešilo 43 incidentů.

Porušení traťových limitů v závodě

Jezdec Počet Důsledek Lando Norris 4 pen. 5 s Sebastian Vettel 4 pen. 5 s Pierre Gasly 4 pen. 5 s Kuan-jü Čou 4 pen. 5 s Carlos Sainz Jr. 3 vlajka Lewis Hamilton 3 vlajka Mick Schumacher 3 vlajka Lance Stroll 3 vlajka Charles Leclerc 2 - Max Verstappen 2 - Kevin Magnussen 2 - Nicholas Latifi 2 - Daniel Ricciardo 2 - Júki Cunoda 2 - Alexander Albon 2 - Sergio Pérez 1 - Fernando Alonso 0 Esteban Ocon 0 Valtteri Bottas 0 George Russell 0 Celkem 43

Nejvíce problémů měli jezdci v závěru okruhu – v zatáčkách 9 a 10, ale časy se mazaly také v zatáčce 1.

„Debata o traťových limitech byla tento víkend tak trochu vtipem, a to nejen v F1, ale i v F2 a F3,“ řekl jezdec Red Bullu Max Verstappen.

„Zvenčí se to snadno řekne... prostě musíte zůstat v rámci bílých čar. Zní to velmi jednoduše, ale není, protože když jedete zatáčkou velmi rychle a některé z nich jsou trochu slepé, máte trochu větší nedotáčivost, opotřebovávají se pneumatiky a je snadné přejet bílou čáru. Ale získáváte skutečně čas? Možná ano, možná ne. Upřímně řečeno, jsou to jen asi dvě nebo tři zatáčky, kde můžete jet trochu šířeji.“

„Nemyslím si, že bychom na to měli jít tak, že si řeknete ‚aha, přejel jsi o 1 mm, to je penalizace.‘ Prostě tam dejte zeď nebo tam vraťte štěrk.“

Lando Norris byl jedním z těch, kteří dostali penalizaci. Jezdec McLarenu sice chápe důvod, proč se jezdci trestají v posledních dvou zatáčkách, ale sám měl problém také v první zatáčce (jednou). Norris byl frustrovaný z toho, že stewardi trestají jezdce za výjezd z první zatáčky, kde by stejně ztratili čas.

„Zablokoval jsem přední pneumatiku, narazil jsem do klobásy (obrubníku), ztratil jsem asi sekundu do kopce, a pak jsem za to dostal traťové limity,“ řekl Norris.

„Byl jsem potrestán dost, protože jsem ztratil jednu sekundu. Je to trochu hloupé. Ale takový je život. Je to stejné pro všechny, chceme konzistenci a tak dále.“

„Vypadá to trochu hloupě, když za opuštění tratě o centimetr dostanete penalizaci pět sekund, a většinou, když vyjedete, nezískáte žádný čas na kolo,“ řekl Schumacher.

„Je to něco, o čem se bude diskutovat. Uvidíme, jestli to můžeme zlepšit pro příští závod, protože si myslím, že zejména na Paul Ricardu to bude velký problém.“