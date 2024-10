FIA dospěla k názoru, že se ji mini-DRS nelíbí. Zadní křídlo musely upravit dva až tři týmy

V Austinu se řešilo zařízení Red Bullu, které umožnuje změnu výšky přední části podlahy zevnitř kokpitu, a tak existovala obava, že by tým mohl měnit nastavení v režimu parc fermé.

Kvůli tomu a delší přestávce trochu zapadlo téma mini-DRS. Předtím se řešila mezera, která vznikala u zadního křídla McLarenu při zavřeném DRS.

„Po Singapuru jsme vydali sdělení o zadních křídlech, v němž jsme uvedli, co považujeme za přijatelné a co ne,“ řekl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis pro Autosport. „Dva nebo tři týmy musely provést drobné úpravy, aby se tomu přizpůsobily.“

O jaké týmy (kromě McLarenu) šlo, Tombazis neuvedl.

„Nechceme, aby velikost otvoru přesáhla 2 mm. Je tam určitý přirozený otvor, protože křídla jsou namontována a deformují se a tak dále, ale u některých týmů se deformovaly více.“

FIA už několik sezón sleduje deformace zadního křídla pomoci kruhových nálepek, díky kterým je na onboard záběrech ohýbání křídla lépe patrné. Od Austinu došlo k posílení tohoto nástroje.

„Chceme se jen ujistit, že nedochází k nějakému pokračujícímu trendu v určitém směru, ale není to proto, že bychom měli v nejbližší době v plánu zavést nový test nebo něco podobného,“ řekl Tombazis.

Ačkoli křídlo McLarenu mini-DRS plně vyhovovalo předpisům a bylo po celou dobu legální, Tombazis prozradil, že FIA nakonec dospěla k závěru, že s jeho konstrukcí není spokojena.

Na otázku, zda by byl tým nahlášen za porušení pravidel, kdyby pokračoval v používání mini-DRS, Tombazis odpověděl: „Ano, protože jsme jim dali výslovné varování. Řekli jsme: ‚Podívejte se, považujeme to za něco, co musíte změnit‘. Pokud by nás ignorovali, a to se obecně neděje, pak bychom je nahlásili.“