FIA by se při výběru stewardů měla ujistit, že nikdo z nich není ve střetu zájmů, tvrdí Jos Verstappen

Podle otce Maxe Verstappena by měla FIA udělat více proto, aby byli sportovní komisaři nestranní.

Poté, co Max Verstappen za své počínání v soubojích s Landem Norrisem obdržel od sportovních komisařů při Velké ceně Mexika dva 10sekundové tresty, nechal se jeho otec Jos slyšet, že by FIA při volbě panelu stewardů pro daný závod měla velmi dobře vybírat.

V tomto kontextu připomeňme, že o případných trestech pro závodníky během velkých cen rozhoduje čtveřice sportovních komisařů, která se průběžně obměňuje s tím, že mezi nimi bývá i jeden bývalý závodník.

„Norris teď možná přemýšlí ještě více v tom smyslu, že by měl být v soubojích (s Verstappenem) opatrný... Když se podíváte na nedělní jednání Maxe, tak to možná v té druhé situaci (souboj v zatáčce číslo 8) trochu přehnal... Můžete o tom nicméně mluvit hodně dlouho, ale stejně to nic nezmění. Max musí jet tak, jak chce,“ uvedl Jos Verstappen, kterého cituje nizozemský deník De Telegraaf.

„Musí tak jezdit, protože jeho auto není dost dobré a on dělá vše pro to, aby získal titul. Max nezmění svůj styl jízdy proto, že tam teď bylo přítomno několik stewardů, kteří ho nemají rádi,“ poznamenal dále bývalý pilot F1.

„FIA by se měla pořádně podívat na obsazení stewardů, koho tam dosadila a zda nevzniká dojem střetu zájmů. Například ze strany bývalých jezdců, kteří mají větší sympatie k některým jezdcům nebo týmům,“ dodal Verstappen bez toho, aniž by někoho jmenoval.

Deník De Telegraaf spekuluje, že otec Maxe Verstappena nepřímo poukazoval například na bývalého jezdce F1 Johnnyho Herberta, jenž rovněž působí coby expert TV stanice Sky, a na Tima Mayera, syna bývalého šéfa McLarenu Teddyho Mayera.