FIA by neměla začít omezovat rádiovou komunikaci jezdců, vyzývá Sainz

FIA nedávno vydala nový „sazebík“ trestů, kterým mají čelit účastníci jejích šampionátu v případě, že se proviní nevhodnou komunikací. Za tu mohou být považovány například urážky či vulgární slova pronesená během závodních víkendů.

Za opakované porušení pravidel jezdcům dokonce hrozí i trest v podobě zákazu startu v závodě.

Prvním závodníkem, který byl na základě aktualizovaného Sportovního řádu potrestán, se stal během uplynulé Rallye Švédsko Adrien Fourmaux. Ten užil anglické slovo na „F“, když popisoval nepovedenou předchozí rychlostní zkoušku. Francouz za to dostal pokutu ve výši 10 tisíc eur (asi 250 tisíc korun) a dalších 20 tisíc nepodmíněne.

Nový pilot Williamsu Carlos Sainz se v kontextu nových trestů nechal slyšet, že by FIA neměla zabíhat s potíráním nevhodné mluvy příliš daleko a že by neměla postihovat jezdce za jejich komunikaci v týmovém rádiu během řízení vozu F1.

„Jezdci F1 by se měli na tiskových konferencích a při vystoupeních pro média dostatečně kontrolovat, aby neužívali sprotá slova. Souhlasím s tím, abychom se – když tiskové konference prostřednictvím médií sledují děti – snažili o slušné chování a slovník,“ uvedl Španěl, jehož slova cituje Autosport.

„Myslím, že to není příliš obtížné. Potřebujeme pokuty, nebo nás za to musí někdo kontrolovat? Nevím, ale jsem pro to, abychom se před mikrofony a před médii vždy chovali slušně,“ upřesnil dále vítěz čtyř velkých cen.

„Jestli si ale zároveň myslím, že je to příliš pro rádiovou komunikaci, a to s ohledem na adrenalin a tlak, který máme v autě? Ano, myslím si, že je to příliš toho, čeho se FIA snaží dosáhnout zákazy a vším možným, protože pro mě je to základní součást sportu, ve kterém vidíte skutečné emoce, tlak a vzrušení v hlase, což se bohužel někdy odrazí i do slovníku jezdce,“ sdílel svůj názor Sainz.

„A pokud to nejsou urážlivá slova vůči někomu, a je to jen nadávka, na které je vidět, že jsem emotivní, nemyslím si, že by se to mělo příliš řešit, protože pak přijdete o spoustu věcí, které prožíváme v autě. A věřte mi, že nechcete dát mikrofon na fotbalové hřiště a slyšet, co si hráči říkají, což je ekvivalentní situace. Je dobré mít takové momenty, protože vidíte, jaký jezdec skutečně je. Už tak jsme velmi omezeni, co se týče toho, co vám můžeme říct o našich týmech, o našich situacích. Už teď máme spoustu brífinků pro média. Už teď nám říkají, co máme říkat,“ dodal na toto téma 30letý závodník.