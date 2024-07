FIA by neměla udělovat penalizace na základě pověsti, ale faktů, tvrdí Prost

O incidentu z letošní Velké ceny Rakouska mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která pomohla k vítězství Georgi Russellovi, se toho napsalo již hodně, takže jen v krátkosti:

Když v 64. kole závodu zaútočil Norris na Verstappena z vnější stopy při nájezdu do zatáčky číslo 3, došlo mezi oběma piloty ke kontaktu poté, co se Nizozemec v brzdné zóně mírně vychýlil doprava.

Zatímco však Verstappen mohl po střetu po výměně pneumatik pokračovat, Norris musel kvůli příliš velkému poškození vozu odstoupit.

Pilot Red Bullu si za svůj manévr vysloužil penalizaci v hodnotě 10 sekund, ale trápit ho nemusela, protože i po jejím přičtení zůstal na pátém místě.

K incidentu se následně vyjádřila řada osobností F1 a nyní také bývalý 4násobný mistr světa Alain Prost.

Podle Francouze byl Verstappen penalizován především proto, že má reputaci závodníka, který často bojuje na hraně pravidel.

„Pro sportovní komisaře je těžké incidenty posuzovat, i když mají k dispozici mnohem více informací než my diváci,“ řekl Prost deníku L'Equipe.

„Musíme si vystačit s tím, co vidíme v televizi... Pokud si chcete udělat úsudek, měli byste se vždy vžít do pozice obou jezdců a nedívat se na jejich jména. Zapomeňte na reputaci jezdce a snažte se být co nejobjektivnější, i když to může být obtížné,“ nechal se slyšet bývalý závodník.

„Nehoda (v Rakousku, pozn. red.) byla komplikovaná. Souhlasím s verdiktem, že za ni byl zodpovědný hlavně Max. Byl potrestán, i když si myslím, že šlo hlavně o nešťastný závodní incident. Předpisy se staly neuvěřitelně detailními. Sankce by se neměly udělovat na základě pověsti, ale na základě faktů,“ vyzval dále Francouz.

„Ano, Max je velmi tvrdý závodník. Má to v DNA a nezmění se to. Zároveň je však díky tomu tak silný a neměl by na svou image doplácet. Třeba Ayrton Senna a Michael Schumacher také měli stejnou pověst agresivních jezdců,“ dodal Prost.