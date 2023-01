FIA bude u úprav motorů za účelem zlepšení spolehlivosti přísnější, myslí si Renault

I když je vývoj pohonných jednotek až do konce sezony 2025 zmražen, jejich výrobci mohou provádět úpravy s cílem zlepšit jejich spolehlivost.

Zmrazení vývoje současné generace pohonných jednotek nastalo před sezonou 2022 a bude trvat až do konce ročníku 2025. Cílem opatření, jak už to tak bývá, je snaha ušetřit náklady na provoz motorů.

Připomeňme jen, že finance vydané na výrobu, vývoj či pronájem pohonných agregátů, nejsou započítávány do rozpočtových stropů.

Ani zmražení vývoje motorů však neznamená, že by je výrobci nemohli nijak upravovat. Pravidla totiž hovoří o tom, že motoráři mohou pohonné jednotky upravovat za účelem zvýšení jejich spolehlivosti.

Zde je důležité zmínit, že podle regulí mají jezdci na jednu sezonu k dispozici tři spalovací motory – při překročení limitu následuje penalizace. Omezen je rovněž počet dalších komponentů pohonné jednotky, kam patří například kinetický motorgenerátor MGU-K, systém pro využívání tepelné energie či turbo.

Této výjimky využívají všichni výrobci, mezi než se řadí Ferrari, Renault, Red Bull Powertrains a Mercedes.

Otázkou však zůstává, nakolik je současný systém funkční, jelikož jakýkoliv zásah do podoby motoru může vést ke zvýšení jeho výkonnosti.

V případě Ferrari se nyní například hovoří o tom, že díky posledním úpravám získalo až 30 koní výkonu (italská stáj údajně kvůli problémům se spolehlivostí musela jezdit s utlumeným výkonem a tyto potíže měly být nyní odstraněny).

FIA byla zatím tolerantní

Podle Renaultu, jehož motory nyní využívá pouze jeho tovární tým Alpine, si zatím FIA vede dobře, co se kontroly úprav pohonných jednotek týká.

„Myslím, že tento proces v roce 2022 s FIA a ostatními výrobci fungoval vcelku dobře,“ řekl podle Autosportu Bruno Famin, který je v Renaultu zodpovědný za motory pro F1.

„Vše bylo poměrně transparentní, takže všichni věděli o požadavcích ostatních, což je velmi dobré. Ze strany FIA to bylo dobře řízeno," uvedl Famin.

„Vloni vše bylo tolerantní. Myslím, že to bylo celkem přirozené, protože všichni byli postiženi problémy se spolehlivostí. Netýkalo se to pouze nás, ale i ostatních výrobců,“ přiznal zástupce Renaultu s tím, že by se vstřícný přístup FIA mohl brzy změnit.

„Očekávám, že FIA bude v budoucnu trochu přísnější. Žádné informace ale nemám.“

Famin zároveň souhlasí s tím, že není snadné posoudit, co by mělo být povoleno a co už by mohlo vést k výkonnostnímu zlepšení.

„Co je vlastně opravdový problém se spolehlivostí? To je otázka, na kterou nedokážeme odpovědět, protože za problémem se spolehlivostí se často skrývá potenciální zvýšení výkonu. Hranice není vždy úplně jasná. Pokud máte problém s vodním čerpadlem, jako jsme měli my, myslím, že je zcela jasné, že jde o čistě spolehlivostní problém. Není to nic, co by vám pomohlo zrychlit,“ vysvětlil Famin.

„Pokud ale potřebujete změnit materiál pístních kroužků, tak budete moci mít něco silnějšího a třeba i výkonnějšího. Kde je však hranice? To není zřejmé,“ ptá se sám sebe francouzský expert na motory.