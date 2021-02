FIA brzy uveřejní závěry vyšetřování Grosjeanovy nehody

Romain Grosjean měl vloni v Bahrajnu velkou nehodu, při které se vůz rozlomil a začal hořet. Hned po nehodě začalo vyšetřování.

Podle webu RaceFans budou závěry vyšetřování 5. března předloženy Světové radě motorsportu a následně také uveřejněny. Web se odvolává na zdroje z technického poradního výboru, který je už projednal.

Vyšetřování se zaměřilo na tři hlavní oblasti: příčinu požáru, důvod, proč se uvolnila opěrka hlavy ve tvaru písmene U a jak zlepšit ochranu nohou a pedálů.

Lze očekávat, že součástí zprávy budou doporučení na zlepšení bezpečnosti. Některé změny budou platné už letos, další změny budou muset týmy zakomponovat do vozů pro rok 2022.

Týmy čekají kontroly

Požáry vozů byly kdysi bohužel poměrně běžné. Konec konců nehodu Nikiho Laudy zná asi každý, ale nebyla jediná. Před nehodou Grosjeana jsme si mysleli, že dnes už k něčemu podobnému dojít nemůže. Palivové nádrže jsou skutečně bezpečné.

Při nehodě v samotné nádrži problém nebyl. Podle fotografií a závěrů vyšetřování se zdá, že došlo k roztržení levého uzávěru nádrže pod krytem, který je nezbytný pro umožnění přístupu k čerpadlům a ventilům.

Pravidla vyžadují, aby palivové nádrže splňovaly specifikaci FT5-1999. Pro všechny týmy vyrábí nádrže firma ATL z kevlaru impregnovaného v syntetickém kaučuku. Design nádrže si ale týmy navrhují samy.

Týmy už byly upozorněny, že FIA bude během roku kontrolovat, zda jsou jejich nádrže v plné shodě s FT5-1999. Současně se chystají změny pravidel. Podle zdrojů webu RaceFans bude muset několik týmů (až čtyři) přepracovat uzávěry svých palivových nádrží.

Web udělal menší anonymní anketu. Mnoho týmů odpovědělo, že jejich systémy plně vyhovují FT5-1999. Alpine a Red Bull na dotaz nereagovaly.

Haas využívá mnoho kompent Ferrari. Oba týmy používají stejný design nádrže a pedálů. Ferrari ale odmítlo situaci komentovat. Alfa Romeo, jako další ze zákazníků Ferrari, používá vlastní design.

Změn dozná také opěrka hlavy, která Grosjeanovi ztížila rychlé opuštění vozu. V budoucnu bude na opěrky hlavy použit přísnější test statické zátěže.

Nebylo to poprvé, co se u opěrky hlavy objevil problém. V roce 2016 k tomu došlo u Magnussena při nehodě v Eau Rouge ve Spa. V Baku 2017 zase musel Hamilton do boxů kvůli uvolnění opěrky v průběhu závodu.