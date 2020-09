Festival katastrof, píše po Spa italský tisk

„Černé mraky nad Ferrari, katastrofa: belgická grand prix odhaluje problémy týmu,“ píše La Repubblica.

„Fanoušci rudých jsou zoufalí a nyní přichází Monza. Není to tak, že by byl rozdíl ve výkonu, je to závodění v jiné kategorii.“

„Byl to festival katastrof, který zranil srdce fanoušků v rudém. V 17. kole Räikkönen s lehkostí projel kolem Vettela. Alfa Romeo porazila Ferrari, fotografie sezóny. O dvě kola později Leclerc zaútočil na Vettela, dotkli se, v sázce bylo 12. místo.“

„Nyní přichází Monza, pak Mugello. Výkon ve Spa byl strašný. Všichni fanoušci se modlí.“

„Ferrari je ve vážné krizi,“ píše La Gazzetta dello Sport. „Formule 1 je krutá, za chyby v designu se platí draze. Faktura je nyní velká a ještě ji zhoršuje zmrazení pravidel kvůli covid-19. Bude velmi obtížné získat výkon zpět v roce 2021, před technickou revolucí v roce 2022.“

Deník připomíná, že Ferrari nyní čekají dva domácí závody. „Doufejme, že horší než tohle už to být nemůže.“

„Ve Ferrari je nedostatek nápadů a odvahy. Je třeba vykonat práci, ale je také nutné ji reflektovat.“

„Nejhorší výkon roku pro ty v červeném – ve dnech, kdy Mugello oznamuje fanouškům částečné znovuotevření svých stánků. Naštěstí Monza neudělá totéž. Tohle Ferrari si zaslouží GP v Monze za zavřenými dveřmi.“

„Trapné chyby, Vettel a Leclerc jsou přepych,“ píše Corriere dello Sport. „Momentálně nefunguje nic více než jezdci. Auto je špatné a co je horší, v každém závodě se zhoršuje. Nulová vývojová kapacita, zatímco soupeři přicházejí s pozitivními zprávami. Jediným vítězstvím Leclerca bylo předjetí Grosjeana v posledním kole. Neděláme si legraci.“

„Ferrari nikdy nebylo v závodě tak nekonkurenceschopné jako ve Spa. Nemohli ani využít Sainzova odstoupení, aby skončili výše. Nikdy nebyli tak špatní.“

„Ferrari vjelo do tunelu, ze kterého je těžké se dostat ven,“ píše La Stampa. „Červení nikdy neopustili Belgii bez bodů. Neexistují žádná krátkodobá řešení. Očekávala se velká porážka, ale nikdo nebyl zcela připraven vidět, jak se jeden ze symbolů Itálie takhle trápí.“