Ferrari ztratilo v kvalifikaci 9 desetin. Nejsem si jistý, že to do konce roku doženeme, říká Leclerc

Charles Leclerc ztratil v kvalifikaci na Landa Norrise devět deseti.

„Existuje plán. Když vidím takový rozdíl jako dnes, devět desetin, je to hodně a nejsem si jistý, že to do konce sezony stihneme, ale počkejme a uvidíme,“ řekl Leclerc.

„Také si myslím, že taková trať našemu autu nesedí a ten odstup je asi větší, než jaký uvidíme na jiných tratích se stejným autem. Zejména dnes jsme se trápili, ale doufám, že od Monzy na tom budeme lépe.“

Ferrari ve Španělsku nasadilo novou podlahu, která ale přinesla poskakování. Stáj poté zavedla úpravu, která situaci zlepšila.

„V současné době nemáme velké poskakování, ale také zatím nemůžeme vůz optimalizovat tak, jak bychom chtěli. Doufejme však, že se to brzy napraví.“

Monačan si nemyslí, že by se v závodě výrazně posunul ze šestého místa, ze kterého startuje.

„Naděje jsou... ale ne tak velké! Myslím, že šesté místo je to nejlepší, čeho můžeme o takovém víkendu dosáhnout. Lewis bude se svou závodní rychlostí hodně silný, takže by se mohl vrátit. Pokud jde o nás, nemáme dostatečné závodní tempo, abychom dokázali něco lepšího. Ale pokud se naskytne příležitost, zkusíme ji využít.“