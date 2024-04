Ferrari zradila strategie, vítězství v Imole slaví Toyota

Po startu závodu bylo z pohledu italských fanoušků vše v pořádku. Vozy Ferrari držely po zhasnutí červených světel první tři pozice, díky čemuž se nezamíchaly do hromadné kolize několika vozů v úvodní šikaně Tamburello. Tu způsobil Jean-Karl Vernay za volantem hypervozu Isotta Fraschini a doplatily na ni oba Alpiny, jeden z Peugeotů a BMW #15. To následně strávilo nekonečné minuty v péči mechaniků a přišlo o šanci na bodovaný výsledek.

Po zajetí safety caru pokračoval dále v jízdě na prvním místě Nicklas Nielsen za volantem Ferrari #50. Za ním už byl Antonio Giovinazzi v sesterském voze #51, který krátce po startu odsunul na třetí pozici Roberta Kubicu startujícího ve žlutém Ferrari #83 pod hlavičkou AF Corse. Až do prvních pit stopů jela tři Ferrari 499P na prvních třech místech, při zastávkách si ale vybrala trochu smůly. Poslední kola před zajetím k mechanikům jeli jezdci Ferrari v silném provozu vozů GT3, zatímco (mimo jiné) Toyoty měly následně před zabočením na pit lane volnou trať. Japonské vozy se tak dostaly významně do hry, přesto z pohledu Ferrari nebylo nic ztraceno.

V dlouhém šestihodinovém závodě ovšem významně vstoupilo do hry počasí. Dvě hodiny před koncem závodu začalo v některých částech okruhu pršet a vozy Toyota a Porsche dostaly pokyn k brzkému zajetí do boxů pro přezutí pneumatik. Stratégové Ferrari ovšem věřili v kratší trvání dešťové přeháňky a nechávali své piloty na trati na hladkých pneumatikách, což se ukázalo jako rozhodující chyba. Déšť sílil, piloti Ferrari začali ztrácet v časech na kolo a nakonec byli i oni donuceni zajet do boxů. Rychlejší Toyoty a Porsche tak převzaly otěže závodu, tovární Ferrari se propadla a netovární Ferrari #83 už dávno před tím kleslo pořadím kvůli penalizaci za předjíždění v plné žluté fázi.

V poslední třetině závodu se postupně dostala až na první místo Toyota GR010 Hybrid #7. Nyck de Vries zajel výborný stint a na samotný závěr předal řízení Kamuji Kobajašimu. Bývalý pilot formule 1 a závodící šéf japonské stáje neměl v poslední půlhodině snadnou práci, rychle se k němu totiž blížil Kevin Estre v kokpitu továrního Porsche 963 LMDh #6, které vyhrálo úvodní podnik sezony WEC v Kataru. Estre se sice dostal na odstup menší než půl sekundy za Kobajašiho, k útoku se ale i vinou provozu na trati nedostal. Navíc ještě Porsche #6 dostalo pětisekundovou penalizaci, čímž byl souboj o vítězství rozhodnut.

Toyota se tak po nevydařeném Kataru vrátila v Imole na vítěznou vlnu z loňské sezony, o triumf na italské půdě se s vozem #7 kromě de Vriese a Kobajašiho zasloužil ještě tradičně spolehlivý Mike Conway. Katarští vítězové Kevin Estre, Andre Lotterer a Laurens Vanthoor dojeli s továrním Porsche #6 druzí před posádkou sesterského Porsche #5 ve složení Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki na místě třetím. Nejlepší Ferrari nakonec po skvělé kvalifikaci skončilo až čtvrté, vítěz pole position Antonio Fuoco s vozem 499P #50 v posledním kole závodu předjel Brendona Hartleyho a odsunul tak Toyotu #8 na páté místo. Radost může panovat u BMW, které navzdory startovní katastrofě vozu #15 slaví velmi slušné šesté místo sesterského prototypu #20 a jeho posádky Sheldon van der Linde, Robin Frijns, René Rast.

Jsme – li u radosti zástupců značky BMW, tak ti k ní mají ještě jeden zásadnější důvod. V kategorii LMGT3 totiž získal vítězný double tým WRT s vozy BMW M4 GT3. Speciál #31 posádky Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung vyhrál před druhým vozem #46, ve kterém se s Maximem Martinem a Ahmadem Al Harthym střídal i Valentino Rossi. Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů se tak dočkal premiérového pódia ve WEC na domácí půdě v Imole. Třetí místo získali vítězové z Kataru Klaus Bachler, Alex Malykhin a Joel Sturm s vozem Porsche 911 GT3 R #92 týmu Manthey.

Dalším závodem sezony FIA WEC bude 11. května šestihodinovka v belgickém Spa, poté už bude o víkendu 15.-16. června na programu 24 hodin Le Mans.