Ferrari změnilo řídicí strukturu. Chce mířit za vítězstvím

Nová struktura vedení má být jednodušší „a poskytuje vedoucím každého oddělení nezbytné pravomoci k dosažení jejich cílů.“

Hlavní změnou je zřízení oddělení výkonnosti, jehož šéfem se stane aerodynamik Enrico Cardile. Ostatní oblasti se nezměnily.

Enrico Gualtieri je odpovědný za pohonnou jednotku, Laurent Mekies působí jako sportovní ředitel a je zodpovědný za traťové aktivity, zatímco Simone Resta bude i nadále řídit oddělení šasi.

„Jak bylo naznačeno před několika dny, provádíme změny v technické stránce organizace, abychom urychlili design a vývoj na straně vozu,“ řekl Binotto.

„Ke stanovení jasných linií odpovědnosti a pracovních procesů bylo nutné změnit směr a zároveň znovu potvrdit důvěru společnosti v její fond technických talentů.“

Binotto uvedl, že Cardilemu bude pomáhat legendární Rory Byrne.

„Říkali jsme to několikrát, ale je dobré to zopakovat: začali jsme pokládat základy procesu, který by měl vést k novému a trvalému vítěznému cyklu.“

„Bude to nějakou dobu trvat a budeme trpět překážkami, jako jsou ty, které právě prožíváme, pokud jde o výsledky a výkon.“

„Musíme však na tyto nedostatky reagovat silou a odhodláním, abychom se co nejdříve vrátili na vrchol tohoto sportu.“