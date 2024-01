Ferrari zkoumá brzdy Red Bullu

Enrico Cardile má u Ferrari pod palcem šasi, takže je fakticky technickým šéfem týmu. V rozhovoru pro Auto Motor und Sport přiznal, že jednou z oblastí, na kterou se v Maranellu dívají, jsou brzdy.

Na otázku ohledně toho, že některé týmy prý zmenšily brzdové třmeny, zatímco Ferrari zvolilo konzervativnější přístup, Cardile odpověděl: „Nemyslím si, že by ostatní týmy měly menší třmeny.“

„Jedná se o takzvaný open-source komponent. Pokud tým něco změní, musí sdílet konstrukční plány CAD se všemi ostatními. Můžeme se na ně podívat. Samozřejmě studujeme i fotografie. Pokud mohu posoudit, velikost brzdových třmenů je u všech týmů téměř stejná.“

„Red Bull letos představil novou technologii, která se liší od té, kterou Mercedes a my používáme už několik let. Je možné, že tyto nové třmeny přinášejí hmotnostní výhodu. Na to se musíte podívat. Ale jestli je díl o milimetr větší nebo menší, na tom nic nemění.“

Nižší hmotnost nemá až tak velký vliv na celkovou hmotnost vozu (ačkoliv týmy se snaží ušetřit každý gram). Má spíše vliv na systém zavěšení a vyvážení. V ideálním případě by neodpružené „hmoty“ měly být co nejméně.

V průběhu roku jsme se mohli podívat blíže na podlahy některých vozů, když byly odklízeny po nehodě.

„Součástí naší práce je analyzovat vozy našich konkurentů,“ řekl Cardile o snímcích podlah. „Takže je to jen další fotka v naší databázi. I když jsou naše vozy jiné, bylo zajímavé zkoumat podlahu Red Bullu, protože dělá spoustu věcí jinak než konkurence. Ale abyste z fotografie získali užitek, musíte se na ni podívat ze správné perspektivy. Musíte se odpoutat od auta a vidět širší obraz. Kopie jedna ku jedné nikdy nefungovaly, zejména ne u těchto vozů, kde milimetrové rozdíly mohou mít velký vliv. Můžete se ale pokusit pochopit, čeho se snaží těmito tvary dosáhnout, a inspirovat se jimi.“