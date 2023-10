Ferrari získalo v katarském sprintu tři body, Leclerca srazila penalizace

Mezi osmi piloty, kteří získávají body ve sprintu formule 1, byl z jezdců Ferrari ve Velké ceně Kataru jen šestý Carlos Sainz. Sedmý sice projel cílem jeho týmový kolega Charles Leclerc, který byl ale následně penalizován za porušování limitů tratě.

Ferrari vsadilo na agresivní strategii a oba jezdce vyslalo do sprintu na měkké sadě pneumatik. Ta sice byla rychlejší, ale už v polovině závodu s ní jezdci měli problém, jelikož její výkonnost výrazně klesala.

Stejně jako například George Russell nebo Fernando Alonso, i piloti Ferrari na začátku závodu vydělávali pozice a do karet jim hrály i výjezdy safety caru, díky kterým se natahovala životnost jejich pneumatik.

V závěru sprintu se ale dostali do potíží a pozice opět ztráceli.

„Byl to zajímavý sprint, po kvalifikaci a rozstřelu mi nezbyla žádná nová měkká sada, takže jsme vyjeli na použité sadě, což bylo trochu složitější,“ řekl Sainz.

„To by nám mohlo dát výhodu do zítřejšího závodu, jelikož střední sada dnes vypadala silně a my máme jednu sadu navíc oproti soupeřům, kteří ji využili ve sprintu. Pokud se dokážeme starat o měkkou sadu, i ta by mohla být dobrá, takže by to měl být zajímavý závod.“

Leclerc doplatil na traťové limity

Kromě vysoké degradace pneumatik jsou pro jezdce během víkendu v Kataru strašákem také hlášení od ředitelství závodu informující o mazaných časech za překročení limitů trati.

Během sobotního sprintu na ně doplatili Charles Leclerc z Ferrari a Lance Stroll z Astonu Martin, kteří se dostali nad tři povolené přejetí bílé čáry ohraničující okraj dráhy a byli penalizováni pětisekundovým trestem.

Leclerc tím přišel o body, když klesl ze sedmého na dvanácté místo.

„Dnes to byl velmi těžký sprint. Neměli jsme žádná data z dlouhých jízd, tak jsme se rozhodli startovat na měkké sadě, abychom se pokusili získat nějaké pozice na startu a pak se starat o pneumatiky a bránit pozice,“ řekl Leclerc.

„Měl jsem velmi dobrý start a v prvních kolech to vypadalo, že bychom mohli bojovat vpředu. Bohužel jsme začali kvůli drolení pneumatik ztrácet na naše soupeře, kteří byli na střední sadě. Pro zítřek jsme se naučili důležité věci, a i když to pro nás bude velmi náročný závod, budeme tlačit až do konce, abychom získali nějaké body.“