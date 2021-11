Ferrari zbrojí: dokončuje nový motor a spouští simulátor

Ferrari nedávno nasadilo novou baterii. Podle odhadů přinesla zhruba 10 koní a vypadá to, že je to klíčová vzpruha v souboji s McLarenem.

Zatímco stáji z Wokingu se daří méně, Ferrari sice nezískává stupně vítězů, ale získává dobré body. V posledních čtyřech závodech je to 71 bodů, McLaren za stejnou dobu získal 22 bodů.

Nová baterie je však především investicí do příštího roku, ve kterém dojde ke zmrazení vývoje současných pohonných jednotek.

„Neúnavně pracujeme na pohonné jednotce pro rok 2022,“ řekl Mattia Binotto, kterého cituje Auto Motor und Sport. „Mnoho komponentů bude nových již na začátku sezony. Pak se uvidí, jak budeme postupovat do září.“

Ke zmrazení totiž dojde postupně. Motor, turbo a MGU-H musí být homologovány do 1. března. Platí to také pro benzín a motorový olej. MGU-K, baterie a elektronika mají čas do 1. září.

Ferrari v létě dokončilo montáž nového simulátoru. Poté začala jeho kalibrace. Nyní už má být simulátor hotový. Ferrari ho využije ve zbývajících závodech, ale opět jde především o investici pro příští rok.

„Spouštíme simulátor,“ řekl Mattia Binotto pro italskou mutaci Motorsport.com. „Dokončujeme vývoj poté, co jsme provedli srovnání dat se starými. Naším záměrem je oficiálně jej používat od nynějška do konce sezóny k přípravě na GP, aby mohl být plně homologován a připraven na příští sezónu.“

Vůz pro rok 2022, který vzniká pod označením 672, se zrodil na starém simulátoru. Jezdci na něm testují nový vůz už od začátku roku, ale vývojové práce budou probíhat na novém.

„Bude to úplně jiný rok než ty předchozí,“ řekl Leclerc. „Mohu však říci, že na mě zapůsobila práce, kterou tým odvádí. Zlepšujeme způsob, jakým jsme pracovali v posledních dvou letech, zlepšujeme se jako tým.“

„Nemáme žádná měřítka s ostatními. Vozy se příliš liší od toho, co jsme viděli v posledních letech. Nemám nic, s čím bych se mohl srovnávat. Ale jsem ohromen tím, jak tým pracuje na příštím roce,“ říká optimisticky.