Ferrari zatím nemá jasno o rozložení sil

Charles Leclerc (2./2.)

Monačan si v trénincích připsal dvě druhá místa. Na Verstappena sice odpoledne hodně ztratil, těžkou hlavu si však nedělá.

„Je fajn být po pauze zpátky ve voze. Najeli jsme slušný počet kol, jeli jsme v proměnlivých podmínkách a na různých částech trati. Odhadnout rozložení sil není dost dobře možné, všechny týmy jely s rozdílnými programy. Zítra se budeme soustředit na závodní rychlost, kvalifikace vzhledem k penalizaci nebude moc relevantní,“ ví Leclerc.

Carlos Sainz (1./5.)

Španělský závodník ovládl první trénink, druhý mu však příliš nevyšel. Změny v nastavení se moc nevyplatily.

„Celkově to byl povedený pátek. V prvním tréninku jsem se cítil pohodlně, ve druhém jsme udělali několik změn a nevyšlo to. Trochu jsem ztratil cit. Věřím však, že zítra se dostaneme opět do tempa. Závodní rychlost byla taky OK, takže si myslím, že máme pro zbytek víkendu dobré základy,“ řekl Sainz.