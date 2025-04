Ferrari zásluhou Leclerca letos poprvé na stupních vítězů

Monačan do závodu vyrážel ze čtvrtého místa. Poté, co postupně zajeli do boxů jezdci z prvních míst, se Leclerc dostal ve 22. kole do vedení.

K mechanikům zamířil ve 30. kole a vrátil se na páté pozici, 3,8 sekundy za George Russella. Toho postupně stahoval, až dvanáct kol před cílem se za pomoci DRS dostal před něj na třetí místo, jelikož mezi tím se za oba zastávkou propadl ještě Lando Norris.

Ten se v závěru snažil na třetího Leclerca dotáhnout, to se mu ale nepodařilo a cílem projel sekundu za ním.

Monačan tak pro sebe a pro tým Ferrari získal první letošní stupně vítězů.

„Ze závodu mám velkou radost. Vytěžili jsme maximum, jsem velmi spokojen s tím, co jsme udělali, nyní jen musíme vylepšit vůz, abychom bojovali ještě výše,“ řekl v televizním rozhovoru Leclerc, jehož slova cituje Sky Sports F1.

„Musíme i nadále tlačit. Doufám, že brzy nasadíme vylepšení, abychom mohli vylepšit vůz.“

Hamilton sedmý

Lewis Hamilton obsadil na městské trati v Džiddě sedmé místo.

„Byl to náročný víkend, kde nám během tří dnů chyběla rychlost a konzistentnost. Start velké ceny byl dobrý, v prvním stintu jsem se ale musel starat o přední pneumatiky. Druhá polovina závodu přinesla zlepšení, když jsme se přiblížili Kimimu (Antonellimu),“ citují Hamiltona oficiální stránky Ferrari.

„Soustředím se na práci s týmem a uvidíme, co dokážeme přinést do Miami. Obrovská gratulace Charlesovi a celému týmu za zasloužené pódium.“