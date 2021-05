Ferrari zahrozilo v DTM, Albon a Lawson prohnali Mercedes

#DTMnews Official test at #Dekra #Lausitzring: Fastest in the morning was Philip Ellis in the #WINARD #MercedesAMG in front of #Dani_Juncadella (GruppeM Mercedes-AMG) and Mike Rockenfeller (#ABT #Audi) but rain effected the session.#FeelTheRoar #DTMoments pic.twitter.com/GTBaOqGFcY