Ferrari z Rakouska odjíždí bohatší o 14 bodů

Sainz do závodu startoval na tvrdé sadě pneumatik, které po velmi dlouhém první stintu vyměnil za střední sadu.

„Rakousko opouštím s jistotou ohledně práce, kterou děláme každý víkend. Dnes to byl velmi hladký závod s dobrou strategií, skvělou prací s pneumatikami a týmovou prací. Rozhodli jsme se startovat na tvrdé sadě, o které jsme věděli, že se na ní budeme v prvních kolech trápit. Kvůli nedostatku přilnavosti jsem tak na startu přišel o pár pozic, ale věděl jsem, že můj závod není o prvním kole,“ řekl Sainz.

„Cílem bylo natáhnout co nejvíce první stint a udržet si dobrou rychlost, zatímco budu šetřit své pneumatiky. Před přezutím na střední sadu jsem jel velmi dlouho, pak už to bylo rychle do cíle. Rychle jsem dostihl vozy před sebou, když jsem předjel Júkiho (Cunodu) a pak díky týmové práci s Charlesem a dobrému předjetí na Daniela (Ricciarda) jsem projel cílem méně než 10 sekund za Checem (Pérezem) na pátém místě. Měli jsme tady v Rakousku dvě dobré neděle, stále jsme ale daleko za tím, kde chceme být.“

Leclerc: Pérez ví, že to už bylo za hranou

Leclerc není s osmou pozicí zcela spokojen. „Byl to pro mě frustrující závod, jelikož jsem mohl dosáhnout ještě lepšího výsledku. Rozdělit mou a Carlosovu strategii se týmu vyplatilo. Mně se na tvrdé sadě v posledních kolech nedařilo najít cestu před Daniela, nechal jsem se proto předjet Carlosem, aby se o to pokusil, což nám nakonec vyšlo,“ řekl Leclerc.

„Vždy, když jsem viděl příležitost, pokusil jsem se ji využít. Byly tam dva těsně momenty s Checem a myslím, že ví, že to už bylo trochu za hranou. Už jsme spolu mluvili a vyříkali si to. Páté a osmé místo není to, co bychom chtěli, myslím ale, že jsme dnes odvedli slušnou práci.“