Ferrari vysvětilo, proč čeká s novým motorem až na Monzu

Sportovní šéf Ferrari Laurent Meckies v rozhovoru pro Autosport potvrdil, že tovární tým nasadí nový motor až v Monze. Ve Spa ho používají jen jezdci Haasu a Giovinazzi.

Spa je díky dlouhým rovinkám velmi náročná na motor, který zde hraje důležitou roli. Podle Meckiese je Monza v tomto ještě náročnější.

„Je to největší energetický efekt roku,“ řekl Meckies o chrámu rychlosti v Monze. „Znamená to, že na svých motorech získáte 10 koní a to jsou dvě desetiny v kapse.“

Výkon motoru formule 1 totiž není zcela konstantní. S najetými kilometry klesá. Ferrari chce proto v Monze nasadit čerstvý motor.

Šéf týmu a bývalý motorář Ferrari Mattia Binotto odmítl, že by si Ferrari udělalo ze zákaznických týmů „pokusné králíky“.

„Důvodem není získání reálných dat, protože v době, kdy představíte jednotku, by měla být spolehlivá, plně spolehlivá a homologovaná a validovaná na dynamometru.“„

„Důvod, proč to nasazujeme, je ten, že se nacházíme v různých scénářích, pokud jde o alokace a počet najetých kilometrů. Samozřejmě, že díky rozdělení výroby motorů je to v továrně také mnohem snazší.“

Foto: Getty Images / Lars Baron