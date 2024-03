Ferrari vypadá na delší vzdálenost působivě, zní po pátku v Melbourne z Red Bullu

Max Verstappen neměl ideální pátek. Poškodil si vůz a do druhého tréninku vyjel později.

Charles Leclerc byl v prvním tréninku nejrychlejší. Ferrari mělo delší dobu dokonce „double“, ale Verstappen ke konci zajel rychlý čas a oba jezdce italské stáje rozdělil. Na Leclerca ztratil 0,381 s.

„Myslím, že Ferrari jelo v kvalifikační simulaci na plný výkon. My ne. Proto nevidím rozdíl tří desetin jako kritický,“ řekl Helmut Marko pro Sky Germany.

„Ale na delší vzdálenost to bylo velmi působivé. Naše nastavení ještě není v pořádku.“

Verstappen vyjel ve druhém tréninku na trať až v jeho třetině. V prvním tréninku byl jedním z těch, kteří vyjeli mimo trať a poškodili si vůz.

„Dotkl se obrubníku a tento kontakt způsobil poměrně velké škody. Proto jsme vyjeli později. Ztratili jsme cenný čas.“

„Bohužel to bylo trochu chaotické kvůli tomu, co se stalo v prvním tréninku,“ řekl Verstappen. „Byl jsem široký, poškodil podlahu a také šasi, takže oprava bohužel trvala trochu déle. Ztratil jsem asi 20 minut.“

Podle Verstappena ale Red Bull program více méně dokončil. „Je to dlouhá trať, možná bych chtěl ještě pár kol, ale chybělo nám 20 minut, takže to bylo tak, jak to bylo.“

Ferrari vypadá na základě prvního dne akce v dobré formě, ale Verstappena to nezneklidňuje.

„Myslím, že to bylo v pořádku. Ferrari je rychlé, ale myslím, že na naší straně je ještě pár věcí, které můžeme doladit. Takže nic šíleného, nic znepokojivého.“