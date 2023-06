V Barceloně se spekuluje o novém konceptu Ferrari. Leclerc popsal, v čem je hlavní problém SF-23

Ferrari má v Barceloně nasadit balík vylepšení. Charles Leclerc popsal, v čem má SF-23 největší problém.

Zatímco v Monaku byla pozornost upřena na Mercedes, v Barceloně budeme zřejmě pozorněji sledovat Ferrari. Podle Motorsport.com má italská stáj nasadit mimo jiné nové bočnice ve stylu Red Bullu – i když o kopii řešení rakouské stáje nepůjde.

„Nedokážete si představit, jaké úsilí Maranello vynaložilo ve snaze posunout tento balíček kupředu,“ řekl Carlos Sainz, kterého cituje RaceFans. „Mělo to přijít mnohem později v sezóně. Celá továrna jela v posledních několika měsících naplno, abychom to nasadili co nejdříve.“

Vasseur nedávno řekl, že Ferrari bude nasazovat drobná vylepšení každý víkend do konce sezóny. Leclerc mluví podobně a přínos nového balíku zlehčuje.

„Abych byl upřímný, nečekáme žádné velké zázraky,“ řekl Leclerc. „Od této chvíle se chceme snažit přinášet drobná vylepšení každý závod. Tenhle by se měl ubírat správným směrem, ale nemyslím si, že to bude nějaká masivní změna.“

Hlavní problém SF-23

Oba jezdci Ferrari se shodují na jednom – Ferrari má tzv. špičkové auto. Ne že by bylo až tak skvělé, ale jde spíše o to, kdy je lepší a kdy horší.

„V kvalifikaci, v rychlosti na jedno kolo s novými pneumatikami a s větrem, o kterém přesně víme, jak v něm musíme s autem jet, je v pořádku,“ vysvětlil Leclerc.

„Ale jakmile se dostaneme trochu mimo tyto podmínky, tak auto celkové ztratí mnoho přítlaku. Hodně jsme na tom pracovali. Mělo by nám to (vylepšení, pozn. redakce) pomoci. Nezískáme sice tolik výkonu, ale měli bychom být v průběhu víkendu trochu konzistentnější. Snad nám to pomůže k lepšímu výsledku v neděli.“