Ferrari vyhrálo právní bitvu. Cardile nastoupí k Astonu Martin až v létě

Adrian Newey včera nastoupil k Astonu Martin. Není nebo spíše nebude to ale jediná posila. Vloni 9. července bylo potvrzeno, že k Astonu Martin míří také Enrico Cardile, který pracoval pro Ferrari jako technický šéf pro šasi. Nebylo ale oznámeno, kdy přesně nastoupí.

Špičkoví inženýři nebo manažeři mají po svém odchodu z týmu běžně povinnou dovolenou. Je to kvůli tomu, aby si neodnesli aktuální informace k novému týmu. Pokud se oba týmy (starý a nový) dohodnou, je možné tuto dovolenou zkrátit. K tomu ale v tomto případě nedošlo.

Ferrari bylo velmi nespokojeno s tím, že Cardile, přestože má stále platnou smlouvu, která mu brání pracovat pro jakýkoli jiný tým, již začal spolupracovat s Astonem. Obrátil se proto na soud.

V prohlášení Ferrari pro web The Race se uvádí: „S odkazem na nedávné zprávy týkající se načasování příchodu Enrica Cardileho do Aston Martin Ferrari upřesňuje, že před několika týdny soud v Modeně, který vyhověl žádostem společnosti, nařídil Enricu Cardilemu, aby okamžitě ukončil jakoukoli formu spolupráce s týmem Aston Martin Aramco F1 až do 18. července.“

Podle Ferrari soud zjistil, že bývalý zaměstnanec porušuje závazek nekonkurovat Ferrari, „jehož účelem bylo právě zabránit ostatním týmům F1 získat neoprávněnou konkurenční výhodu tím, že Cardileho zaměstnají dříve, než je povoleno, a způsobit tak Ferrari nenapravitelnou škodu.“