Ferrari věří, že nebýt poruchy, Leclerc v Baku zvítězil

Leclerc po skvělém kole startoval z pole position. Start mu však nevyšel a propadl se za Péreze. Od Mexičana nebyl příliš daleko, když svůj vůz odstavil Carlos Sainz kvůli problémům s hydraulikou.

Ferrari využilo vyhlášeného virtuálního safety caru a povolalo Leclerca do boxů.

Monačan se vrátil na třetím místě. Když pak jezdci Red Bullu zajeli do boxů, dostal se do čela závodu.... pak ale přišel už známý problém s motorem.

Sportovní a strategický ředitel Ferrari Inaki Rueda věří, že by Leclerc vedení uhájil.

„Verstappen se dostal za Charlese do dosahu DRS, což je něco, na čem v poslední době pracujeme, protože s tak malými rozdíly se nám s Red Bullem stává, že vyhráváme nebo prohráváme souboje s pomocí DRS,“ řekl Rueda o první fázi závodu.

„Do Baku jsme přivezli jiné zadní křídlo a pracovali jsme na strategii. Zásadní bylo, že když Carlos zastavil, uvědomili jsme si, že s velkou pravděpodobností půjde o období virtuálního safety caru. A připravili jsme se s Charlesem na pit stop pro případ, že by vedení závodu usoudilo, že musí nasadit virtuální safety car.“

„To bylo pro náš závod klíčové, protože zastávka v boxech pod virtuálním safety carem stojí zhruba o 10 sekund méně než normální zastávka v boxech. A díky tomu mohl Charles absolvovat svou jedinou zastávku v boxech v závodě s mnohem menší ztrátou než oba red bully.“

„Po skončení virtuálního safety caru v devátém kole se Charles vydal do cíle na tvrdých pneumatikách. Red Bull se snažil jet co nejdéle na středních, ale šel hodně dolů. Střední pneumatika hodně degraduje a Pérez ztratil hodně času, když se snažil jet déle a déle, aby se vyrovnal Charlesovi.“

„Bohužel po jedenácti kolech na tvrdé pneumatice došlo u Charlese k výpadku výkonu a to náš závod zkrátilo. Naše simulace ukazují, že kdyby nedošlo k dalšímu období virtuálního safety caru, Charles by závod pohodlně vyhrál před Verstappenem.“

U Red Bullu však s podobnou úvahou nesouhlasí. Podle nich Leclerc těžil s jízdy za Pérezem a tím se dokázal bránit Verstappenovi i přesto, že měl DRS.

Tým následně nechal oba jezdce na trati, aby pak měli na tvrdých pneumatikách kratší stint. Měli by samozřejmě čerstvější pneumatiky, což by v souboji s Leclercem hrálo významnou roli. Jak by to celé dopadlo se však už nedozvíme.