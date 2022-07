Ferrari věří, že díky novému zadnímu křídlu smazalo náskok Red Bullu na rovinkách

Na začátku sezóny bylo Ferrari lepší v pomalých a středně rychlých zatáčkách, zatímco Red Bull měl převahu na rovinkách.

Oba týmy však postupně upravovaly své vozy a eliminovaly své slabé stránky. Ve všech „disciplínách“ jsou tak na tom nyní podobně. Ferrari má aktuálně asi největší problém v oblasti spolehlivosti.

V Maranellu věří, že nové křídlo s nízkým přítlakem, které poprvé použil Charles Leclerc při Velké ceně Kanady, přineslo rozhodující krok při stírání náskoku Red Bullu v maximální rychlosti – zejména při otevřeném systému DRS.

„V porovnání s Red Bullem jsme bezpochyby měli nevýhodu, pokud jde o rychlost na rovince a to zejména v DRS zónách,“ říká Binotto, kterého cituje Motorsport.com.

„Pokud jde o sílu jejich DRS, tak jsme na tom na naší straně hodně zapracovali. Nové zadní křídlo jsme představili nejprve u Charlese v Kanadě a od Velké Británie ho máme na obou vozech.“

„S tímto novým zadním křídlem jsme jednoduše snížili rozdíl, který jsme měli, pokud jde o rychlost. Myslím, že mají stále mírnou výhodu, ale je velmi malá nebo zanedbatelná.“

„Křídlo je velmi dobré,“ řekl manažer závodních operací Ferrari Claudio Albertini. „Je určeno pro střední úroveň přítlaku, podobnou té, kterou jsme používali například v Miami nebo Austrálii – na tratích tohoto typu.“

„Zachováváme tuto úroveň přítlaku a budeme pracovat na efektivitě, abychom měli účinnější zadní křídlo.“

Na otázku, zda je snížení přítlaku něco, na co se tým zaměřil sám, nebo zda je to reakce na výhodu Red Bullu, Albertini odpověděl: „Je to jinak. Některé věci si při vývoji uvědomíte, až když závodíte. Vidíte, jak jste na tom ve srovnání s ostatními týmy a kde se můžete zlepšit. Viděli jsme, že například v oblasti maximální rychlosti je prostor pro zlepšení, a proto jsme zlepšili účinnost.“

Binotto si nemyslí, že má Ferrari nějakou zvláštní výhodu v trakci. Rozdíl byl podle něj na Red Bull Ringu v zatáčkách s nižší přilnavostí. A pak také v něčem dalším...

„Myslím, že jsme byli rychlí nejen díky autu, ale také proto, že oba jezdci měli fantastický víkend, pokud jde o vyvážení vozu, nastavení vozu, pochopení pneumatik, řízení pneumatik a jízdu na trati.“