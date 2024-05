Ferrari v roce 2026: Hamilton za volantem, nová pohonná jednotka a vůz od Neweyho?

Lewis Hamilton bude jezdit za Ferrari a to dokonce už v příštím roce. Adrian Newey končí u Red Bullu. Zbývá poslední díl skládačky. Podle Gazzetty dello Sport by mohl být Neweyho příchod do Maranella potvrzen už po nacházejícím víkendu v Miami. Podle italského deníku měl Frédéric Vasseur v úterý na cestě do Miami „mezipřistání“ v Londýně, kde se s Neweym setkal. Už dříve se objevily informace, podle kterých mu Ferrari nabízí čtyřletou smlouvu v hodnotě 100 milionů euro.

Zatímco Neweyho konec u Red Bullu byl považován téměř za fakt a čekalo se jen na potvrzení, přestup k Ferrari je sice zatím nejpravděpodobnější možností ale stále není jistý.

Dvě lhůty

Adrian Newey teprve před rokem podepsal s Red Bullem novou smlouvu, která mu měla vypršet na konci příštího roku. Pravděpodobně kvůli situaci v Red Bullu, kde na začátku letošního roku vypukl boj o moc, se ale rozhodl, že odejde dříve.

Podle spekulací, které se objevily v průběhu tohoto týdne, chtěl Newey zkrátit dvě lhůty. Podle původních papírových předpokladů by mohl u nového týmu nastoupit až v roce 2027 – tedy téměř za tři roky. Na konci příštího roku by mu vypršela smlouva a poté by měl roční volno. Mají ho inženýři ale i manažéři mimo svět formule 1, aby nemohli přenést aktuální informace a poznatky ke konkurenci.

Red Bull potvrdil, že Newey ukončil práci na F1, bude se věnovat hypercaru RB17 a Red Bull opustí v prvním kvartále příštího roku – tedy někdy mezi Novým rokem a koncem března.

To jsou dvě klíčové a oficiální informace – skončil práci na projektu F1 a odejde v prvním čtvrtletí příštího roku.

Neweymu se tak podařilo ukončit smlouvu dříve – o 9 až 12 měsíců. Co povinná dovolená? Z prohlášení Red Bull se zdá, že ta běží už nyní – Newey se nebude podílet na projektu F1, takže nebude mít žádné aktuální informace. Neznamená to nutně, že by mohl u nového týmu nastoupit bezprostředně po odchodu od Red Bullu, ale je pravděpodobné, že by tak mohl udělat velmi brzy poté.

Rok 2026 se kvapem blíží. Vývoj pohonných jednotek je už v plném proudu. Pokud jde o vozy, u nich stále čekáme na přesné znění technických pravidel. Inženýři zase čekají, až bude možné vůz vyvíjet. V současné době se nesmí vůz pro rok 2026 vyvíjet ani v CFD a ani v aerodynamickém tunelu. K rozmrazení zákazu dojde 1. ledna – tedy teoreticky týdny nebo několik málo měsíců před příchodem Neweyho k novému týmu. Mohl by tak mít vliv na vývoj vozu pro rok 2026.

Kromě Ferrari by Newey mohl zamířit k Astonu Martin, Mercedesu nebo McLarenu. Ve hře je samozřejmě také možnost, že s ohledem na svůj věk (65) se rozhodne odejít do důchodu.

Dominový efekt?

Může mít Neweyho odchod z Red Bullu vliv i na trh s jezdci? Max Verstappen má s Red Bullem dlouholetou smlouvu, kterou podle svých slov hodlá dodržet. Jedním dechem ale nedávno dodával, že chce mít „klidné prostředí“. Nabízí se otázka, zda odchod Neweyho nebude pomyslnou poslední kapkou (tedy velkou kapkou) a Verstappen se nerozhodne pro změnu.

Hrozí, že se tým rozpadne „Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy,“ řekl na začátku března Jos Verstappen pro Daily Mail na adresu Christiana Hornera.

Je nesmysl se domnívat, že forma Red Bullu stojí a padá na Neweym, který v posledních letech už na projektu F1 ani nepracoval na plný úvazek. Je to ale jeden ze střípků do mozaiky. Dalším je právě rok 2026 a nové pohonné jednotky – čistě papírově (to je třeba zdůraznit) má Mercedes větší šanci postavit dobrou pohonnou jednotku než Red Bull s Fordem.