Ferrari v Miami ukázalo, že mu chybí závodní rychlost

Ferrari si ve Velké ceně Miami formule 1 nepolepšilo. Charles Leclerc skončil na sedmém místě, na kterém i startoval. Carlos Sainz si dokonce o dvě místa pohoršil.

Španěl neudržel třetí místo z kvalifikace a nejprve se musel sklonit před pozdějším vítězem Maxem Verstappenem z Red Bullu.

Nepomohlo mu ani přezutí na tvrdou sadu, v poslední třetině závodu jej pak předjel i George Russell a Sainz se propadl na konečné páté místo.

„Byl to pro nás náročný závod. Můj první stint na střední sadě byl dobrý. Snažili jsme se dřívější zastávkou dostat před Fernanda, já ale musel na tvrdou sadu tlačit hned od návratu z boxů, abych se dostal skrz provoz,“ popsal Sainz.

„Myslím, že jsme za to trochu zaplatili, celkově jsme se ale trápili se závodní rychlostí. Je to frustrující, budeme ale stále pracovat na řešení a věřím, že se v dalším závodech můžeme jako tým posunout vpřed.“

Leclerc zůstal sedmý

Podobné problémy s rychlostí měl i Leclerc, který se po zastávce propadl až za bodovanou desítku. Nakonec dokázal situaci zachránit a vrátit se na pozici, na které startoval.

„Potýkal jsem se s tím, že auto ve vysokých rychlostech dřelo podlahou o zem. S tím jsem se tento víkend zatím nesetkal. Musel jsem se jen soustředit na to, abych vůz dovezl do cíle, takže to celkově nebyl dobrý závod,“ zhodnotil Leclerc.

„Musíme pochopit, proč jsme tak silní v kvalifikaci, ale v závodě nám chybí rychlost. Budeme i nadále tlačit a snad s vylepšeními, která chystáme, se posuneme vpřed.“