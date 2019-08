Ferrari v Maďarsku na vítěze ztratilo více než minutu

Podle Vettela, který se v závěrečných kolech dostal před svého týmového kolegu na třetí místo, to ukazuje, kde Ferrari ztrácí.

„Samozřejmě jsem zkusil vše, ale nemohu být spokojen, protože jsme dnes nebyli rychlí. Myslím, že ztratit 60 sekund za 70 kol je spravedlivé, to je to, co nám chybí. Možná jsme neměli absolutně nejrychlejší strategii, ale rozhodně jsme dnes nebyli dost rychlí,“ přiznal Vettel.

„Jsou tu samozřejmě i pozitiva. Na papíře by nám Spa a Monza měly sedět více, musíme to ale potvrdit. Víme, že se trápíme v zatáčkách a závodní tratě mají zatáčky. Rádi bychom proto postavili auto, které je rychlejší v zatáčkách. Snažíme se, ale teď to nestačí. Myslím, že to všichni vědí, vidí a chápou, není ale snadné přijít se zázračným řešením.“

Leclerc nepracuje tak dobře s pneumatikami jako Vettel

Leclerc v závěru závodu nedokázal reagovat na Vettelův útok na jeho třetí místo a po souboji v první zatáčce musel svému týmovému kolegovi pozici na stupních vítězů přepustit.

Monačan přitom považuje práci s pneumatikami za klíčovou oblast, ve které se musí zlepšit, aby dokázal Vettela porazit.

„Pneumatiky (na konci) odcházely. V prvním stintu jsme zajeli do boxů celkem brzy, hlavně proto, že jsem měl problémy s pneumatikami a ve druhém stintu ke konci znovu. Znovu jsem se trápil s pneumatikami, s těmi zadními. To je něco, co Seb dělá lépe,“ připouští Leclerc.

Foto: Getty Images / Dan Mullan