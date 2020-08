Ferrari v boji o triumf v Le Mans? Všechny možnosti jsou otevřené, říká Coletta

Chcete – li vyhrát 24 hodin Le Mans nebo získat titul mistra světa ve vytrvalostních závodech (šampionát FIA WEC), musíte postavit prototyp třídy LMP 1. Předešlá věta přestane na konci tohoto roku platit. Stávající královskou kategorii sportovních prototypů nahradí od sezony 2021 nové technické regule a některé automobilky vyhlížejí svoji příležitost.

Mezi ně patří i Ferrari, které de facto od chvíle, kdy byl pro formuli 1 schválen rozpočtový strop, zvažuje rozšíření svých závodních aktivit také do nejvyšší třídy vytrvalostního mistrovství světa sportovních vozů. Díky tomu by slavná značka z Maranella mohla v Le Mans opět bojovat o vítězství v absolutním pořadí.

Pro Ferrari se nabízejí dvě cesty. Ta první je levnější, avšak méně pravděpodobná. V roce 2022 začnou platit nové technické předpisy pro sportovní prototypy LMDh, které v zámořském šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship nahradí současné technické regule pro vozy DPi a závodním speciálům bude umožněno startovat i ve FIA WEC a tím pádem také v Le Mans. Šasi pro nové vozy bude standardizované a dodávat ho budou vybraní výrobci, Ferrari by proto mohlo vyvinout pouze body kit a pohonnou jednotku. To ale pyšná italská manufaktura příliš nechce. Vůz Ferrari by měl být od základů Ferrari.

Proto připadá v úvahu druhá varianta. Třídu LMP 1 ve světovém vytrvalostním šampionátu WEC, jehož součástí je i 24 hodin Le Mans, nahradí už od nadcházející sezony 2021 nová kategorie Le Mans Hypercar, která ponechává automobilkám a týmům svobodnou vůli ve vývoji i stavbě závodního vozu. V této kategorii budou příští rok startovat s novým vozem Toyota, americký Glickenhaus a rakouský soukromý tým ByKolles. A v dohledné budoucnosti by do ní mohlo vstoupit i Ferrari.

„Všechny možnosti jsou otevřené. Náš zájem o nejvyšší kategorii trvá a zabýváme se všemi příležitostmi. Zajímá nás LMDh i LMH,“ rozpovídal se na toto téma šéf GT oddělení Ferrari Antonello Coletta pro web motorsport.com.

„Zásadní otázkou pro nás je, zda – li budeme moci vytvořit propojení se silničním vozem. Mít naše vlastní šasi je nutnost. V budoucnu uvidíme, jestli je možné stvořit nové superauto,“ naznačil Coletta zvýšený zájem italské značky o pravidla LMH.

Proces rozhodování o schválení nového závodního programu pozdržela uvnitř Ferrari pandemie koronaviru.

„S příchodem COVIDu jsme se vším přestali, protože jsme měli jiné priority. Já ale doufám, že diskuze se opět rozjedou po zářijovém Le Mans.“

Ferrari se jako jedna z několika automobilek účastní diskuzí s FIA a ACO (promotér WEC a Le Mans) o podobě nové nejvyšší kategorie sportovních vozů už od roku 2018. Kromě vytrvalostních závodů se jméno Ferrari také stále častěji skloňuje ve spojitosti s možným dodáváním motorů do americké formulové série IndyCar, kde v současnosti působí výrobci Honda a Chevrolet.

Citovaný Antonello Coletta je z titulu své funkce zodpovědný za tovární program Ferrari v mistrovství světa třídy LMGTE – PRO v rámci FIA WEC, kde italská značka působí s vozy 488 GTE EVO. Zároveň se Coletta stará o globální závodní program Ferrari v různých šampionátech pro vozy GT3 včetně Intercontinental GT Challenge nebo GT World Challenge. Média svého času spekulovala o Colettovi jako o možném nástupci Mattii Binotta v čele týmu pro formuli 1, Coletta však odmítl zájem o tuto funkci.