Ferrari v Austinu opět snížilo ztrátu na McLaren. Dokonalý závod to ale nebyl

Leclerc dojel na čtvrtém místě, jen 10 sekund za Pérezem. Sainz dokončil závod na sedmé pozici. Ferrari získalo 18 bodů, o 4 více než McLaren. Na britskou stáj nyní ztrácí 3,5 bodu. Pokud by Sainze v samotném závěru nepředjel Bottas, mohl být rozdíl ještě o dva body menší, ale na kdyby se v Poháru konstruktérů nehraje.

„Rozhodně to byla jedna z fyzicky nejnáročnějších jízd mé kariéry,“ řekl Leclerc. „Zadní část se dost hýbala a teploty byly po celou dobu vysoké. Se svým osobním výkonem jsem spokojen. Myslím, že jsem dnes nenechal nic náhodě a v každém kole jsem auto tlačil na jeho limit.“

„Naše tempo bylo pozitivním překvapením. Přestože se soustředíme hlavně na rok 2022, několik vylepšení, která jsme letos přinesli, nám umožnilo udělat několik důležitých kroků vpřed.“

Sainz byl zklamaný

Zatímco Leclerc odjel dobrý ale spíše nudný závod, Sainz měl o zábavu postaráno. A „poděkovat“ za to mohl především týmu. První komplikací byl start na měkkých pneumatikách (které měl obuté už jen Cunoda, ale ten by se bez nich zřejmě nedostal do Q3). Druhou pak dlouhá zastávka v boxech – trvala 5,65 s. Paradoxem je, že první Sainzova zastávka v 11. kole byla naopak vůbec nejrychlejší ze všech 41 zastávek v závodě – trvala 2,24 s.

„Pro mě to byl frustrující závod, protože jsme měli na to, abychom dojeli do pátého místa, ale dnes to nešlo podle našich představ,“ řekl Sainz.

„V prvním kole jsem musel bojovat s oběma McLareny. Byl to intenzivní souboj, auta si často měnila pozice a nakonec jsem nechal Ricciarda projet v domnění, že je to Lando.“

„Ve druhém stintu jsem byl za Danielem. Jeli jsme na undercut a fungovalo by to velmi dobře, předjel bych ho a měl čistý vzduch za Charlesem, ale bohužel jsme měli pomalou zastávku a já jsem opět uvízl za Danielem.“

„Když jsem se ho snažil předjet, poškodil jsem si pneumatiky, což nakonec umožnilo Bottasovi, aby nás v závěru dojel.“

„Jsem zklamaný, protože výsledek neodpovídal potenciálu našeho balíku. Jen doufám, že se k nám po dvou po sobě jdoucích závodech s nešťastnými zastávkami trochu přikloní štěstí. Pozitivní je, že pocit z auta byl dobrý, takže si ho přeneseme i do nadcházejícího trojzávodu.“

Pokrok na trati, která by Ferrari neměla sedět

„Z Austinu odjíždíme s tím, že jsme v kvalifikaci i v závodě prokázali, že jsme udělali pokrok i na trati, která našemu vozu papírově příliš nesvědčí,“ řekl Binotto.

„Přesto je tu určité zklamání, protože jsme si nevedli tak dobře, jak jsme mohli, přičemž chyba při Carlosově druhé zastávce v boxech ho stála dvě místa. Vždy jsme říkali, že musíme tuto sezónu využít k pokroku, protože jen pokud budeme perfektní v každé oblasti, můžeme aspirovat na vyšší příčky, a o tom, jak je to důležité, jsme se dnes opět přesvědčili. Jedna chyba v celkově dobrém víkendu nás stála cenné body.“

„Charles a Carlos dnes byli vynikající a v této části sezony se výkony SF21 zlepšily, částečně i díky zavedení nového hybridního systému. Věřím, že můžeme bojovat o třetí místo až do konce a že máme vše, abychom toho dosáhli.“