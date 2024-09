Ferrari: V Austinu nasadíme menší upgrade. Tím vývoj letošního vozu uzavřeme

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur se nechal slyšet, že italská stáj přiveze do Austinu menší upgrade. Dále se již bude Ferrari soustředit na vývoj vozu pro sezonu 2025.

Týmy F1 si momentálně „užívají“ neoficiální „podzimní“ čtyřtýdenní pauzu. Neznamená to však, že by jednotlivé stáje odpočívaly. Mnohé z nich navíc pro nadcházející závod v americkém Austinu chystají nasadit na svůj vůz novinky, které by měly zlepšit jejich konkurenceschopnost.

To se týká i Ferrari, u kterého, jak nyní potvrdil šéf Frédéric Vasseur, půjde o poslední letošní snahu Scuderie posunout výkonnost svého monopostu pomocí vývoje v továrně.

„Všichni víme, že jsme již zahájili vývoj nového vozu. Přesto se snažíme udělat maximum pro to, abychom na příštím závodě nasadili drobné vylepšení. Myslím, že půjde o poslední, což platí nejen pro nás, ale i pro ostatní týmy,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„V posledních čtyřech, pěti, šesti závodech byly rozdíly mezi týmy velmi těsné, takže každý malý kousek může udělat rozdíl,“ poukázal dále Francouz, který se vyjádřil i ke strategii Ferrari v posledním závodě v Singapuru.

Připomeňme, že v asijské metropoli oba červené vozy vyrážely do závodu z chvostu první desítky. Ferrari pak u obou jezdců rozdělilo strategie –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Carlos Sainz stavěl brzy, aby měl následně před sebou čistý vzduch, zatímco Charles Leclerc později, takže v rámci taktiky jedné zastávky měl ke konci závodu relativně čerstvé pneumatiky.

„Díky tomu, že jsme startovali se středně tvrdými pneumatikami, jsme měli možnost první stint natáhnout, a přestože měl nakonec závod jiný průběh (než jsme si mysleli, pozn. red.), byla to dobrá strategie. Dobré bylo i rozhodnutí strategie u našich vozů rozdělit, jelikož jsme pak měli slušnou pozici na dráze,“ zhodnotil Vasseur, jehož jezdci brali pátou (Leclerc) a sedmou příčku (Sainz).