Ferrari už v Barceloně vědělo, že to letos nebude dobré

Letošní sezóna Ferrari byla nejhorší za posledních 40 let. Ferrari už během testů, které ještě proběhly v relativně „normální době“, vědělo, že to nevypadá dobře.

„V Barceloně jsme rychle zjistili, že máme velké obavy ohledně některých aspektů výkonu vozu,“ řekl. Mekies, kterého cituje RaceFans.

„Věděli jsme, že to bude velmi těžké. V té době jsme ještě nevěděli, jak dlouho to bude trvat, než to plně pochopíme a ještě méně jsme tušili, jak dlouho potrvá, než to napravíme.“

„Potom jsme se všichni ocitli v té šílené situaci s Covidem a několik měsíců jsme se nemohli auta dotýkat a ani s ním jezdit. Byly tam náznaky, že sezóna bude extrémně obtížná a to se také potvrdilo.“

„Je to určitě dobrý příklad toho, co se naučíte v době krize. V takové situaci se člověk naučí nejvíce. Myslím, že to, co si odnášíme, je způsob, jakým se týmu podařilo během této doby zůstat jednotný, aby se i přes neuspokojivé výsledky pokusil stále tlačit tak tvrdě, jak to jen šlo.“

Mekies uvedl, že Ferrari nejspíše nezíská uznání za pokrok, kterého dosáhl, protože nebojovalo vpředu.

„V průběhu roku došlo k mnoha malým, ale velmi významným úspěchům, které byly bez povšimnutí, protože jsme byli vzadu. Ale opět je to něco, co nás, doufejme, posílí a v čem budeme pokračovat do příštího roku.“

Ferrari se pokoušelo posouvat limity, což se podle Mekiese občas nepovedlo.

„Když jste vzadu, budete riskovat. Jezdci více riskují, tým více riskuje se strategií, protože to je to, co musíte udělat, abyste dosáhli dobrého výsledku. Musíte se dostat ze své komfortní zóny. Pokud to dokážete, tak vás to posílí.“