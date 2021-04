Ferrari už nemá nejhorší motor. Vůz bude vyvíjet do června

Po předsezónních testech se spekulovalo, že se motor i vůz Ferrari sice zlepšily, ale ne až tak mnoho. Rudé vozy měly být také náročné na pneumatiky. Ani jedno z toho se ale v Bahrajnu nepotvrdilo.

Ferrari k testům přistoupilo konzervativně a v průběhu závodního víkendu v Bahrajnu ukázalo plnou sílu. Na Mercedes a Red Bull to nestačí, ale v souboji o třetí místo bychom s Ferrari počítat mohli. Pro italskou stáj samozřejmě podobné příčky nejsou tím, o co chce bojovat, ale v Maranellu se nyní mnohem více soustředí na příští rok a na velké změny pravidel.

Všechny týmy letos kvůli novým pravidlům a ztrátě přítlaku zpomalily. Ferrari ale nejméně. V Bahrajnu ztratilo ve srovnání s loňskou kvalifikací 0,541 s. Ferrari jako jediný tým ztratil méně než sekundu.

Podle Binotta se Ferrari oproti loňskému roku zlepšilo ve všech oblastech: od pohonné jednotky, přes aerodynamiku až po korelaci dat. A také u jezdců, jak Binotto nezapomněl připomenout.

Ferrari se podařilo především snížit aerodynamický odpor. Na rovinkách už tak rudé monoposty nebudou snadnou kořistí a naopak se mohou zapojit do soubojů. Nejde ale jen odpor...

Druhý nebo třetí nejlepší motor

Podle Auto Motor und Sport má Ferrari druhý nebo třetí nejlepší motor. Od Mercedesu není až tak daleko.

V Maranellu ale mají stále co zlepšovat. V Bahrajnu mělo Ferrari zřejmě trochu větší problémy s větrem něž konkurence. Inženýři Ferrari také vidí prostor pro zlepšení v rychlých a středně rychlých zatáčkách.

Ferrari chce v Imole vyzkoušet pár nových věcí a do Portugalska přivést nové díly. Vývoj SF21 by měl probíhat do června. Poté Ferrari přejde zcela na vývoj vozu pro rok 2022.

Právě plné „přepnutí“ pozornosti a omezených zdrojů na příští rok bude letos klíčové pro rozložení sil ve druhé polovině sezóny. Týmy si nemohou dovolit vyvíjet letošní vozy příliš dlouho. Na druhou stranu, pokud někdo vývoj prodlouží a najde dvě, tři desetiny na kolo, může se v rámci vyrovnanějšího startovního roštu posunout.

Ferrari momentálně těží ze svého loňského špatného výsledku. Do konce června platí, že čím hůře tým vloni v šampionátu skončil, tím více může využívat aerodynamický tunel.

V případě Ferrari to například znamená až 41 spuštění tunelu týdně, což je o o 5 více ve srovnání s Mercedesem. Každý týden může Ferrari zmenšený model letošního či příštího vozu foukat 10,5 hodiny, což je o 1,5 hodiny více než u Mercedesu. Od července se situace změní. Aerodynamický handicap bude vypočítáván podle letošních průběžných výsledků. Je pravděpodobné, že Ferrari bude moci využívat tunel i nadále více než Mercedes a Red Bull, ale rozdíl bude menší.