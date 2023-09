Ferrari udělalo krok vpřed, ale novinky mému jezdeckému stylu moc nesedí, přiznává Leclerc

Charles Leclerc přiznal, že mu úpravy vozu, které udělalo Ferrari v posledních týdnech, příliš nesedí.

Od letní přestávky byly na programu již tři velké ceny. Zatímco v Zandvoortu se Ferrari hodně trápilo, v následných dvou závodech byla situace značně odlišná.

Italský tým udělal na voze několik změn, které se okamžitě vyplatily. V Monze si Ferrari připsalo pole position a třetí příčku v závodě, v Singapuru pak zlepšená forma přinesla další start z prvního místa a nakonec i vítězství v nedělní velké ceně.

„Pevně doufám, že se nám v Suzuce podaří zopakovat výsledky ze Singapuru. Pokud se nám to podaří, bude to opravdu dobré znamení do budoucna,“ nechal se slyšet Leclerc, kterého cituje Autosport.

„V Zandvoortu jsme absolvovali mnoho testů. V Monze jsme si pak vše potvrdili. Udělali jsme změny a od té doby se zdá, že jsme poskočili vpřed,“ těší monackého pilota

„Singapur je pro nás historicky velmi dobrá trať, takže musíme počkat ještě jeden závod, abychom zjistili, zda jsme se opravu posunuli, nebo zda šlo o jednorázovou záležitost,“ nechce Leclerc dělat větší závěry.

V posledních závodech bylo nicméně patrné, že ze zvýšené formy stáje z Maranella vytěžil především Carlos Sainz, který měl v uplynulých týdnech nad Leclercem navrch.

Monačan přitom přiznává, že mu „vylepšené“ Ferrari příliš nesedí, navzdory tomu, že je nyní rudý monopost rychlejší.

„Je skvělé vidět Carlose v takové formě, protože mě to také nutí více pochopit můj jezdecký styl a snažit se přizpůsobit ho tomuto vozu. Momentálně mi auto úplně nevyhovuje – na můj vkus je trochu moc nedotáčivé. Kvůli nepředvídatelnosti vozu nemám takovou přetáčivost, kterou bych chtěl,“ vysvětlil Leclerc.