Ferrari strašně moc potřebuje vyhrát, říká Brawn

Třikrát bylo letos Ferrari blízko vítězství. V Bahrajnu Leclerca zradil motor, v Rakousku ho předjel ke konci Verstappen. Vettel v Kanadě dokonce projel cílem na prvním místě, ale se slavnou pětisekundovou penalizací.

Podle Rosse Brawna potřebuje Ferrari vyhrát. Ve svém tradičním ohlédnutí za závodním víkendem si exšéf Scuderie všímá formy rudých vozů, které na Hungaroringu ztratily minutu.

Podle Brawna bylo z charakteristiky Hungaroringu jasné, že Ferrari nebude vyhovovat. „Ale ne do té míry, jakou jsme viděli, zejména v závodě,“ pokračuje Brawn.

„Časy ze třetího sektoru, kde potřebujete maximální přítlak, mluví samy za sebe, protože vůz byl velmi daleko od tempa mercedesů a red bullů.“

„Letní přestávka pravděpodobně nastala ve správný čas, protože jsem si dobře vědom toho, jak se Ferrari může dostat pod tlak, když se věci nedaří. Neuškodí, když si oddychnete a dobijete baterie.“

„Jakmile se vrátíme k závodění, mohly by aerodynamické požadavky Spa a Monzy vrátit Vettela a Leclerca do boje a to vzhledem k aerodynamické účinnosti jejich aut.“

„Ferrari strašně moc potřebuje vítězství. Ani ne tak pro jejich mistrovské ambice, ale pro posílení morálky, aby dokázalo, že má potenciál být účastníkem šampionátu, což je povinnost, kterou vždy mělo.“

Brawn se také věnoval souboji mezi Verstappenem a Hamiltonem. Podle něj měl Mercedes mírnou výhodu, protože mohl sledovat chování tvrdých pneumatik u Bottase, který na ně přezouval po pár kolech kvůli zastávce s poškozeným předním křídlem.

„Vypadalo to zvláštně, že povolali Hamiltona, když jeho pneumatiky vypadaly, že jsou v dostatečně dobré kondici, aby na to stále tlačil, ale ukázalo se, že jde o mistrovský tah.“

„Mercedes si proto zaslouží uznání za riskantní strategii, protože mohli také jít zřejmější cestou a čekat na vývoj závodu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson