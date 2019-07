Ferrari stále řeší problémy se svou podlahou

„V Rakousku jsme provedli nějaká měření, pokusili jsme se pochopit problém, pokusili jsme se pochopit, co je s podlahou špatně,“ řekl Binotto pro Autosport.

„Z testu máme důležité a významné odpovědi. Minimálně jsme pochopili, proč to nefunguje. Nyní musíme postupovat kupředu a zlepšovat se.“

„Nic tady nemáme. Stále jezdíme s tou starou podlahou, kterou jsme měli v Ricardu a v Rakousku.“

Dříve se objevily spekulace, že Ferrari má problémy s korelací dat mezi aerodynamickým tunelem a tratí. Binotto to však rychle a rázně popřel.

„Myslím, že vám mohu říct jen to, že za určitých podmínek nemáme na trati to, co jsme očekávali od aerodynamického tunelu.“

„Jsou to hraniční podmínky, které musíme řešit, abychom se ujistili, že budeme reprezentativnější za všech podmínek.“

Podle Autosportu by mohl být problém s počítačovými simulacemi CFD, které se opírají o reálné fyzické vstupy, aby vytvořily přesnou analýzu. Binotto ale trval na svém, že do detailů zacházet nechce.

Binotto také zopakoval, že Ferrari dává přednost nepřetržitému vývoji místo toho, aby nasadilo nějaký velký balík nových dílů.

