Ferrari stále pracuje na zprovoznění nového simulátoru

21. prosince | Alex Zanardi byl po roce a půl propuštěn z nemocnice.

20. prosince | O bezpečnost dat se u Red Bullu bude starat firma Arctic Wolf

20. prosince | Na F1sport jsme se vrátili facebookové diskuse. V těch klasických bylo bohužel příliš velké množství urážek a rasistických poznámek. FB diskuse jsou alternativou k úplném zrušení diskusí... děkujeme za pochopení.

18. prosince | FIA při každém novém vydání technických pravidel 2022 navýší minimální hmotnost. Nově o 3 kg na 795 kg. Nejspíše na nátlak týmů, které mají problém se do limitu vejít. Zní to divně, ale je to tak. Nechcete mít auto, které je výrazně nad min. hmotností.