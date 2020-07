Ferrari sráží klasický problém: korelace dat. První zlepšení přijde za dva týdny

„V zimních testech vůz nefungoval tak, jak se očekávalo,“ řekl Mattia Binotto v pátek pro Autosport.

„Auto na trati nepodávalo tak dobré výkony, jak jsme to viděli v designu, který jsme dělali doma. Došlo k nesprávné korelaci mezi designem a tratí. Začali jsme se to snažit pochopit, jakmile jsme byli doma v továrně, ale během odstavení továrny to nebylo možné.“

Ferrari vloni dominovalo na rovinkách (dle zlých jazyků zásluhou nelegální pohonné jednotce), ale ztrácelo v zatáčkách. Tým se snažil najít více přítlaku, ale zřejmě to se svou snahou přehnal.

„Hodně jsme tlačili na náš projekt ve snaze najít více přítlaku, abychom se zlepšili ve srovnání se situací v loňském roce, pokud jde o slabiny.“

„To, co jsme nakonec vyvinuli, bylo příliš křehké, pokud jde o aerodynamickou robustnost na trati.“

První díly přiveze Ferrari do Maďarska. Od dvou závodů na Red Bull Ringu tak mnoho očekávat asi nemůže.

„Nyní se snažíme udělat krok zpět, pokusit se tomu porozumět, přehodnotit problém a vpřed se posunout až později. V Maďarsku nevyřešíme všechny naše problémy, ale budeme mít určitý krok vpřed v našem výkonu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson