Ferrari soubojem o třetí místo nikterak nehrozilo vývoj nového vozu

„Současný vůz jsme ve skutečnosti nikdy nevyvíjeli,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com.

„Na samém začátku sezony jsme představili pár vývojových prvků a to je vše. S výjimkou pohonné jednotky později, ale pohonná jednotka, to byl opět vývoj s ohledem na rok 2022, takže veškeré naše úsilí od samého začátku sezony vždy směřovalo k vozu 2022, nikdy jsme to neohrozili.“

„Řekněme, že nás nikdy ani nenapadlo, abychom se v nějaké fázi pokusili znevýhodnit rok 2022 ve prospěch roku 2021.“

„Od začátku sezony jsme věděli, že bychom mohli bojovat o třetí místo, věděli jsme, že by to mohlo být velmi těsné, ale věděli jsme, že naším hlavním cílem v roce 2021 není třetí místo, ale snažit se jako tým zlepšit ve všech detailech a třetí místo bylo jen vyústěním.“

„Myslím, že pokud jsme dnes blízko zisku třetího místa, je to proto, že se tým, způsob práce o víkendech, od začátku sezony určitě hodně zlepšil, a ne proto, že by se vyvinulo samotné auto.“

Binotto se domnívá, že k tomu, že Ferrari udělalo v letošní sezoně skok vpřed, přispělo několik faktorů mimo vývoj vozu a motoru.

„Závodní tým od začátku sezony udělal velký pokrok. Udělal velký pokrok, pokud jde o strategii, způsob řízení, komunikaci s jezdci, pochopení toho, co děláme. Hodně se zlepšil, pokud jde o správu pneumatik. Od Paul Ricarda vyvinul spoustu drobných nástrojů, metodik, aby se to pokusil dělat lépe.“