Fotogalerie: Detailní pohled na Ferrari SF-23

Aktuality

11:50 | Nový vůz Ferrari by měl za chvíli vyjet na trať.

11:27 | Začíná prezentace Ferrari. Netradičně (při pohledu na poslední roky) přímo na okruhu ve Fioranu. | Začíná prezentace Ferrari. Netradičně (při pohledu na poslední roky) přímo na okruhu ve Fioranu.

11:25 | Generální ředitel Ferrari Benedetto Vigna: Ferrari SF-23 bude auto, které nemá co do rychlosti obdoby.... teď je otázka, zda to myslí v pozitivním či negativním slova smyslu.