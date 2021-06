Ferrari se vrací nohama zpátky na zem

Charles Leclerc (11./5.)

Monačan se v prvním tréninku trápil s vyvážením vozu, stejně jako mnoho jiných jezdců poukazoval na náročné podmínky na trati.

„Po všech stránkách to bylo obtížné. Prali jsme se s vyvážením vozu, všichni měli problémy se silným větrem. Jízdu to trochu komplikovalo. Musíme se s tím nějak popasovat. Ve druhém tréninku to bylo o chlup lepší, ale řekněme, že jsme zhruba tam, kde jsme čekali. V Monaku jsme byli nad očekávání rychlí, tady se vracíme do starých kolejí.

Pátá pozice není zase tak špatná, máme hodně věcí na práci, ale oproti dopolednímu tréninku jsme se dost zlepšili. Musíme najít takové nastavení, aby se s vozem dalo jednoduše pracovat a zajet bezproblémovou kvalifikaci.

Očekávám souboje s McLarenem, Alpine a Alpha Tauri,“ prozradil Leclerc.

Carlos Sainz (16./8.)

Větrné počasí ve Francii Sainzovi značně komplikovalo práci. Na rovinkách čelil čelnímu větru, v zatáčkách měl pro změnu vítr v zádech.

„V prvním tréninku jsem nezajel pořádné kolo, dostal jsem se do hodin. Ve voze jsem se vlastně necítil úplně zle. Věděli jsme, že na této trati nebudeme tak dobří jako v Monaku nebo Baku. Vracíme se do reality, ale nebylo to zase tak hrozné.

Na rovinkách foukalo přímo proti nám, takže jsme měli nízkou maximálku, v zatáčkách jsme zase měli vítr v zádech.

Na střední směsi nám to tu zkrátka nejde, vůbec netušíme proč. Jiné směsi jsou v pohodě, ale střední stále nechápeme,“ přiznal Sainz.