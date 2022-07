Ferrari se v trénincích soustředilo zejména na přípravu na závod

Charles Leclerc (3./1.)

Ferrari se věnovalo zejména závodním simulacím. Přesto však zajíždělo rychlé časy, první trénink ovládl Sainz, druhý Leclerc. Sobotní kvalifikaci podle Monačana ovládne ten, kdo bude nejlépe pracovat s pneumatikami.

„Počítáme s tím, že počasí bude tento víkend hodně proměnlivé. Dnes jsme se proto soustředili hlavně na závodní nastavení. Máme za sebou závodní simulace, je totiž možné, že ve třetím tréninku nebudeme mít možnost nasbírat moc dat.

Obvykle se tu povrch tratě hodně rychle vyvíjí, dnes tomu tak ale nebylo. Zítra ovšem bude nejdůležitější dostat pneumatiky do ideálního výkonnostního okna,“ tuší Leclerc.

Carlos Sainz (1./3.)

Španělský závodník se lépe cítil v prvním tréninku, v tom druhém zvolil nevhodné nastavení. S vozem je nicméně velmi spokojen.

„Byl to rozhodně zajímavý pátek. Vůz byl skvělý hned od prvního výjezdu z garáže v prvním tréninku. Mohli jsme zajet několik velice slibných kol.

Pro druhý trénink jsme vyzkoušeli několik změn v nastavení, abychom věděli, jakým směrem se vydat zítra a pozítří. Nebylo to tak parádní jako před tím, ale i tak jsme co do rychlosti a vyvážení vozu v dobré pozici.

Zdá se, že by zítra mohlo být mokro. Musíme se přizpůsobit. Dnešek byl každopádně pozitivní a na zbytek víkendu se těším,“ nechal se slyšet Sainz.