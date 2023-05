Ferrari se v trénincích soustředilo čistě na kvalifikaci

Rudé vozy by v Monaku měly patřit k nejrychlejším. Leclerc se Sainzem vsází všechno na kvalifikaci, která je v úzkých monackých uličkách extrémně důležitá.

Charles Leclerc (5./2.)

Leclerc by na domácí trati rád konečně překonal smůlu. Dosud v Monaku nedojel na stupních vítězů, ačkoliv loni i předloni vyhrál kvalifikaci.

„Byl to docela obtížný den, auto se nechová zrovna tak, jak by mělo. Potřebujeme se pořádně podívat na nastavení a zajistit, že zítra bude vůz rychlejší. Zde je to všechno o kvalifikaci. Nedělali jsme žádné závodní simulace, připravovali jsme se na sobotu, jak jen jsme mohli,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (1./3.)

Španělský pilot se v trénincích blýskl rychlostí i kontaktem se zdí.

„Celkově to byl poměrně pozitivní den. V obou trénincích jsme byli rychlí, auto jede dobře. Je tu ještě pár věcí, které bych chtěl pro zítřek zlepšit, ale celkově jsme konkurenceschopní. Samozřejmě nebylo ideální zakončit trénink tak, jak jsem ho zakončil. Trochu jsem se přepočítal. Omlouvám se týmu a mechanikům za přidělanou práci,“ prohlásil Sainz.